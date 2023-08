Jak będą wyglądały centra handlowe przyszłości? (zdjęcia)

Jak mogą zmienić się centra handlowe?

Sierra Balmain przeprowadziła eksperyment i oddała przyszłość centrów handlowych w ręce swoich klientów. Na profilach siedmiu zarządzanych przez siebie obiektów – Pasażu Łódzkiego, Europy Centralnej, CH Galardii, Alfa Centrum Gdańsk, Nowego Rynku, Galerii Panorama oraz Galerii nad Jeziorem – zorganizowała konkurs, w którym poprosiła klientów, by opisali, jak wyobrażają sobie idealne, przyjazne im centrum handlowe. Następnie firma sięgnęła po sztuczną inteligencję i z jej pomocą, na podstawie poszczególnych wizji opisanych w komentarzach wygenerowała obrazy ukazujące wygląd galerii.

Centra handlowe okiem klientów i AI, fot. mat. pras.

Nasz konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów. Zanotowaliśmy niemal 60 tysięcy reakcji względem postów konkursowych, typu polubienia czy udostępnienia. Na podstawie komentarzy, które napłynęły, wygenerowane zostało ponad 100 obrazów centrów handlowych przyszłości. To pokazuje, że ludzie chcą mieć możliwość współtworzenia miejsc, w których bywają. W tym projekcie daliśmy im przestrzeń nie tylko do wyrażenia opinii, ale dzięki zaawansowanej nowej technologii, także przelania swoich myśli wprost na obrazy – mówi Paulina Szymczukiewicz, Head of Marketing Sierra Balmain.

Centra handlowe okiem klientów i AI

- Innowacje to obszar bardzo nam bliski. Śledzimy różnorodne trendy technologiczne, nowinki i na różnych poziomach staramy się w mądry sposób je wykorzystywać. AI jest obecnie technologią, obok której trudno przejść obojętnie. Wzbudza wiele emocji, a jej możliwości są z pewnością fascynujące. Z wielką ciekawością czekaliśmy na efekty, by zobaczyć, jak centrum handlowe przyszłości widzą nasi klienci. Obrazy zrobił na nas duże wrażenie – podkreśla Paulina Szymczukiewicz.

Ekologia ważna dla klientów centrów handlowych

Najważniejszą kwestią, wokół której skupili się uczestnicy konkursu, była ekologia. W opinii klientów centra handlowe powinny być budynkami przede wszystkim bardziej ekologicznymi, zintegrowanymi ze środowiskiem, działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Co więcej, niejednokrotnie w odpowiedziach została wskazana idea oparcia centrów na zamkniętej cyrkulacji i sugestie konkretnych rozwiązań jak użycie elektrowni wodnej, paneli słonecznych, fotosyntezy, recyklingu, pomp ciepła, własnych studni czy minimalizacji śladu węglowego.

Centra handlowe przyszłości, fot. mat. pras.

– Ekologiczna świadomość społeczeństwa jest na wysokim poziomie. Jak się okazuje, dla klientów ważna jest innowacyjność centrów, ale nie tyle pod kątem rozwoju nowoczesnych technologii, co ekologii. Ponadto w dobie rozwoju e-commerce klienci wykazywali wobec galerii handlowych oczekiwanie wzmacniania ich funkcji rekreacyjno-rozrywkowych i realizacji swoich zadań społecznych, a więc umożliwiania im spędzania czasu w wartościowy sposób, dawania przestrzeni do realizowania pasji, kształtowania zdrowych nawyków. Kolejnym aspektem były relacje na linii klienci-sprzedawcy. Ludzie chcą się czuć w galerii handlowej maksymalnie dobrze, przyjaźnie, zaopiekowani. Mimo rozwoju social mediów, relacje face to face nie tracą na znaczeniu. To właśnie one, z naciskiem na indywidualne podejście do klienta, są mocnym filarem, na którym funkcje handlowe centrów mogą budować swoją siłę – mówi dyrektor marketingu Sierra Balmain.