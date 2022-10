Jak centra handlowe mogą oszczędzać energię? PRCH ma propozycje

Centra handlowe sukcesywnie inwestują w energooszczędne technologie, zielone źródła energii i starają się ograniczać swoją emisyjność. Redukują zużycie energii m.in. dzięki wymianie tradycyjnego oświetlenia na LED, stosowaniu czujników ruchu, nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem, wentylacją i klimatyzacją oraz monitorowaniu i bieżącemu korygowaniu zużycia w poszczególnych strefach. Tu może nastąpić tylko intensyfikacja tego typu działań, zwłaszcza w obiektach starszej generacji.

PRCH radzi, jak oszczędzać energię

Wobec aktualnych, bardzo wysokich cen nośników energii to może nie wystarczyć. Dlatego, Polska Rada Centrów Handlowych przygotowuje właśnie dla swoich członków poradnik energetyczny, który na bazie najlepszych praktyk wskazuje jak centra handlowe mogą oszczędzać energię i redukować straty ciepła. To cały katalog działań dotyczący oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, zużycia i podgrzewania wody, automatyzacji procesów, zmian organizacyjnych czy ekologicznych rozwiązań. Wprowadzane w przemyślany i skoordynowany sposób, we współpracy właścicieli obiektów i ich najemców, mogą realnie zmniejszyć wydatki energetyczne centrów handlowych. Współpraca jest tu kluczowa, ponieważ statystycznie za 60-80% wydatków energetycznych obiektu odpowiadają wynajmowane powierzchnie handlowe, a pozostałe dotyczą części wspólnych.

Co mogą zrobić centra handlowe?

Oczywiście każdy budynek czy kompleks ma swoją specyfikę i nie zawsze będzie to ten sam katalog działań. Jednak przykładowe, możliwe do zastosowania rozwiązania to m.in. zmiana temperatury w pasażach i sklepach, ograniczanie i czasowe wyłączanie oświetlenia elewacji, reklam, parkingów czy korytarzy technicznych. W okresach świątecznych możliwe jest np. krótsze włączanie dodatkowego wystroju obiektów, zwłaszcza jego najbardziej energochłonnych elementów.