Jak centra M1 oszczędzają energię i wodę

Centra M1 z dużymi oszczędnościami

Wyniki, które osiągnęliśmy w sieci centrów M1, to zarówno efekt konsekwentnie prowadzonych działań modernizacyjnych, wdrożonych uregulowań i usprawnień w bieżącym funkcjonowaniu, jak również zmiany codziennych zachowań nas wszystkich - zespołów zarządzających, najemców i klientów. Na fali rosnących cen wypracowaliśmy znaczące oszczędności, które pozwalają nam lepiej gospodarować finansami każdego z obiektów, a przy tym wykonaliśmy znaczący krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego i działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – mówi Jakub Jarczewski, rzecznik prasowy METRO PROPERTIES.

METRO PROPERTIES zredukowało zużycie energii elektrycznej o 14 procent, osiągając oszczędności rzędu 1,56 GWh. To efekt wymiany źródeł światła na nowoczesne oświetlenie ledowe w 13,5 tysiącach punktów światła w centrach M1, ale również pakietu specjalnych działań oszczędnościowych, wdrożonych w połowie roku. Dla klientów przygotowano kampanię informacyjną, zachęcającą ich do oszczędności, dla najemców natomiast konkurs, by zachęcić do osiągania jak najlepszych wyników.

Centra M1 redukują emisję CO2

Zmniejszono intensywność oświetlenia parkingów, wyłączono część pylonów reklamowych oraz znacząco zredukowano oświetlenie dachów i fasad budynków. Wyłączono też iluminacje obrysowe oraz podświetlenie flag i arkad w każdej z lokalizacji. W magazynach, klatkach schodowych i pokojach socjalnych zamontowane zostało oświetlenie z czujnikami ruchu. Najemców zachęcano do ograniczenia użycia klimatyzatorów, wyłączania w nocy urządzeń elektrycznych oraz wszelkich urządzeń i ładowarek, które nie wymagają działania poza godzinami otwarcia sklepu. Dzięki tym działaniom redukującym zużycie energii elektrycznej uzyskano 17-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla.

Średnio o 13 procent zmniejszono zużycie wody w centrach M1, zarówno w częściach służących pracownikom, firmom serwisowym, jak i klientom. W tym celu m.in. zamontowano nowoczesne urządzenia sterujące przepływem wody. Najlepszy wynik dotyczy gospodarowania odpadami, bo tu w całej sieci M1 ilość odpadów komunalnych, pozostałych po segregacji, zmniejszono średnio o 33 procent.

Centra M1 współpracują z najemcami

METRO PROPERTIES od lat podpisuje z partnerami biznesowymi tzw. zielone umowy najmu, których celem jest współpraca na rzecz ekologicznej eksploatacji obiektu i przedmiotu najmu oraz promowania efektywności energetycznej dla zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

M1 to sieć dziewięciu centrów handlowych, zlokalizowanych w Polsce centralnej i południowej, zarządzanych przez METRO PROPERTIES. To 450 tysięcy mkw. powierzchni handlowej, na której swoje sklepy i punkty usługowe prowadzi 650 najemców niemal wszystkich branż.

METRO PROPERTIES sp. z o.o. jest spółką oferującą usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi. Spółka odpowiada za strategiczny rozwój nieruchomości, planowanie, budowę, wynajem, sprzedaż/kupno nieruchomości. W zakresie odpowiedzialności spółki leży center i facility management.