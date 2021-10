Jak na cyfrowe paragony zareaguje branża handlowa i konsumenci?

- Paragony to jeden z ostatnich bastionów papieru w handlu i biznesie, więc cyfryzacja tego obszaru była kwestią czasu. Mamy nadzieję, że przebiegać będzie stopniowo i na pierwszych etapach będzie to rozwiązanie dobrowolne - zarówno dla sprzedawców jak i kupujących. Z badań, które przeprowadziliśmy wynika, że numer telefonu jest jedną z tych danych osobowych, które ujawniamy z większą rezerwą niż np. adres email. Dlatego zapewne dopiero z czasem okaże się, która opcja otrzymywania e-paragonów - SMS, e-mail, aplikacja bankowa, sklepowa specjalna aplikacja paragonowa - okaże się najpopularniejsze. Trzeba przy tym pamiętać, że część kupujących - np. seniorzy - może nie być skłonna do przyswojenia rozwiązań wymagających korzystania z internetu w telefonie, więc stary dobry SMS będzie dla tej grupy jedynym wyjściem. Całkiem możliwe zresztą, że będziemy korzystać z kilku kanałów na raz do gromadzenia e-paragonów, podobnie jak dziś kupony rabatowe i bilety trzymamy w rozmaitych aplikacjach. Wiadomości tekstowe są często wykorzystywane w tym celu, bo klienci cenią sobie fakt, że SMS-a praktycznie nie da się zgubić, a w razie potrzeby można go szybko odszukać. Ta cecha SMS-a może zaprocentować także przy e-paragonach

– zauważa Maja Wiśniewska, PR & Content Marketing Manager w SMSAPI.

Pole do innowacji

- E-paragon otwiera ogromne pole do innowacji. Wymóg wydawania papierowego potwierdzenia zakupu to jeden z głównych hamulców dla wdrażania nowych pomysłów w handlu. Myśląc o sklepach samoobsługowych musimy teraz obmyślać plan awaryjny na wypadek zacięcia się taśmy na paragony. Ale cyfryzacja ułatwi też pracę we w pełni tradycyjnych sklepach. Duże sieci będą same zachęcać klientów do korzystania z tej formy finalizacji zakupów. Czeka nas wysyp programów lojalnościowych, loterii i nagród za zbieranie paragonów. Już teraz Lidl i Carrefour udostępniają tego rodzaju moduły w swoich aplikacjach zakupowych. Kilka lat temu Estonia wprowadziła elektroniczne paragony, ale nie stały się automatycznie popularne. Zabrakło dużych graczy po stronie biznesu, który zachęciliby swoich klientów do przejścia na nowe rozwiązanie. U nas entuzjastami e-paragonu będą poza dużymi sieciami handlowymi pewnie też sprzedawcy internetowi. W e-commerce wrzucanie do paczki papierowego paragonu to już od dawna formalność. Reklamację można z powodzeniem załatwić bez niego - wystarczy numer zamówienia. Podczas większości zakupów w sieci w kupujący dzielą się też swoim numerem telefonu czy e-mailem, aby być na bieżąco ze statusem zamówienia. Sprzedawca nie potrzebuje już o nic więcej prosić, e-paragon może być wysłany automatycznie, a klient nie musi instalować specjalnej aplikacji do ich zbierania. Dla sklepów realizujących setki zamówień dziennie będzie to spora oszczędność czasu, który będą mogły przeznaczyć np. na lepszą obsługę zwrotów i reklamacji - ocenia Paweł Szewczyk, wiceprezes zarządu merce.com.