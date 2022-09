Jak obniżyć koszty zużycia mediów w magazynach?

Powoduje to nie tylko dbałość o zasoby naturalne, ale pozwala przede wszystkim na optymalizację zużycia, co z kolei przekłada się racjonalizację kosztów. Implementacja rozwiązań pomiarowych jest czynnością małoinwazyjną i mającą zdolność adaptacji do już istniejącej infrastruktury. Ma to szczególne znaczenie właśnie teraz, w kontekście drastycznie rosnących cen mediów oraz niepewności ich dostaw w okresie jesienno- zimowym, co może stanowić o „być albo nie być” dla wielu firm branży, np. sektora e-commerce.

Certyfikacja magazynu a oszczędności

- Od kilku miesięcy obserwujemy rosnącą ilość zapytań od operatorów logistycznych oraz najemców magazynów o narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych, oraz optymalizacji kosztów działalności. Wynikają one nie tylko z planów certyfikacji obiektów, ale są też podyktowane chęcią uzyskania oszczędności w obliczu aktualnej sytuacji na rynku surowców. Zainteresowaniem cieszą się głównie technologie umożliwiające monitoring danych i zdalny odczyt zużycia mediów, które zapewniają ich aktualność, możliwość analizy i bieżącej korekty oraz powiadamiania o ponadnormatywnych zdarzeniach. Wdrożenie takich rozwiązań nie jest czasochłonne i kosztowne, pozwala jednak na szybkie usprawnienia i eliminację strat. Jednocześnie z naszych wyliczeń wynika, że oszczędności wynikające z implementacji technologii pomiarowej mogą dochodzić nawet do 30 proc. rocznego zużycia. Dotyczy to zarówno gazu, wody, jak i energii elektrycznej – podsumowuje Mateusz Saletra ze SPIE Building Solutions.