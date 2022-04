Jak ograniczyć koszty przedstawicieli handlowych? Dzięki technologiom

Na wojnie paliwowej znaleźli się wszyscy, którzy w swojej pracy wykorzystują auta. To firmy transportowe, przewozowe, ale także produkcyjne i handlowe, które ponoszą zwiększone koszty transportu swoich surowców i wyrobów oraz wyższe obciążenia związane z funkcjonowaniem przedstawicieli handlowych w terenie.

Marzenie o niższych kosztach

Nie tylko rządy poszukują rozwiązań na obniżenie kosztów paliwa, zamrażając ceny obniżkami stawki VAT czy akcyzy. Do oszczędności zmuszone są firmy, które dysponują flotą samochodową, również te funkcjonujące w sektorze handlu. Do niedawna praca przedstawiciela handlowego polegała na wizytach handlowych i spotkaniach u kontrahentów oraz w punktach sprzedaży, podczas których ustalane były szczegóły zamówień czy warunki dostaw. Dziś, w obliczu rosnących cen paliw, takie tradycyjne podejście do wizyt handlowych oznacza dla firm spore koszty.

– Rozwiązania dla producentów i dystrybutorów, w postaci systemów wspierających procesy sprzedażowe klasy SFA, wśród szeregu innych funkcjonalności zapewniają możliwość optymalizacji tras, również pod kątem odległości, a to pozwala uzyskać realne oszczędności na paliwie – tłumaczy Grzegorz Dembicki, Business Development Director z Sagra Technology. – Przedstawiciele handlowi mogą w takim systemie, zgodnie z zapotrzebowaniem, definiować swoje dzienne zadania oraz trasy, łączyć je w tygodniowe zestawy i w łatwy sposób tworzyć harmonogramy zadań. Mogą także generować odpowiednie raporty i analizy, które pomagają w dalszej optymalizacji pracy, a tym samym kosztów – dodaje.

Optymalizacja trasy wyjazdu

Optymalizacja trasy pod kątem odległości to jeszcze nie wszystko. Kluczowe jest takie zaplanowanie listy sklepów czy kontrahentów do odwiedzenia przez przedstawiciela handlowego, które będzie efektywne także pod kątem potencjalnych korzyści, czyli np. zamówienia o określonej wielkości. – Firmy, które wykorzystują nasze systemy wraz z bazą punktów sprzedaży obejmującą ponad 220 tys. punktów sprzedaży, mogą lepiej optymalizować swoje działania wykonywane przez przedstawicieli w terenie pod kątem potencjału każdego spotkania. To zwiększa efektywność i jednocześnie zmniejsza koszty. Firmy mogą kierować swoje wysiłki tam, gdzie im się to po prostu najbardziej opłaca. To pełna optymalizacja – tłumaczy Grzegorz Dembicki.

Spotkania online rozwiążą problem?

Możliwość odbywania spotkań online istniała już kilka lat temu, jednak dopiero kryzys związany z pandemią spowodował boom na wirtualne konferencje i profesjonalizację narzędzi.

– Użytkownicy aplikacji SFA na potęgę korzystają z funkcji spotkań online. Nie jest to jednak zwykła wirtualna rozmowa, to raczej okazja do wykonania wielu czynności, które zapewniają funkcjonalności aplikacji. Takie spotkanie można zaplanować według harmonogramu zadań i wraz z jego przebiegiem odhaczać kolejne punkty. Można złożyć zamówienie online, zaplanować kolejne etapy współpracy, a następnie sporządzić raport ze spotkania. Kiedyś takie ustalenia były podejmowane podczas tradycyjnego spotkania handlowego w regionie. Dziś można to zrobić zdalnie, taniej i szybciej, a dodatkowo mieć wszystko pod kontrolą dzięki połączeniu aplikacji do spotkań online z systemem wspierającym zadania sprzedażowe – tłumaczy Grzegorz Dembicki.