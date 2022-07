Jak Voiceboty wspierają konwersje leadów?

Skuteczna strategia generowania leadów, to aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań dla wielu firm. Olbrzymia konkurencja na rynku w zestawieniu z malejącą dynamiką sprzedaży, zaczyna wymuszać na wielu marketerach, konieczność analizowania nowatorskich trendów oraz rozpatrywania możliwości wdrożenia innowacyjnych technologii w służbie marketingu i sprzedaży. Wśród najnowszych lead generation trendów, można wyróżnić m.in.: automatyzację w oparciu o voiceboty, account-based marketing, featured snippets, hiperpersonalizację, marketing skoncentrowany na społecznościach, UX wraz z innymi kluczowymi działaniami, które prowadzą do maksymalizacji wartości życiowej klienta.

Automatyzacja

Wdrożenie voicebotów nieodłącznie zmienia funkcjonowanie wielu firm, nie mówiąc już o sposobach generowaniu samych leadów. Z badań Formstack wynika, że ponad 67% marketerów deklaruje, że ich głównym celem jest pozyskiwanie lepszej jakość potencjalnych klientów. Z kolei, 37% respondentów stwierdziło, że generowanie wysokiej jakości leadów jest jednym z ich największych wyzwań, wynika z badań Ruleranalytics. Z drugiej strony, marketerzy korzystający z automatyzacji generują aż o 451% więcej leadów niż ci, którzy tego nie robią podaje raport Apsis. Wynika z niego również, że aż 77% marketerów korzystających z oprogramowania do automatyzacji konwertuje więcej leadów niż ci, którzy nie korzystają z takich narzędzi.

Jak voiceboty pomagają zwiększyć konwersję

Inteligentni asystenci głosowi docierają do leadów w zaledwie chwilę, tj. pomiędzy minutą a pięcioma, uruchomieni kliknięciem w reklamę przez prospektów. A należy pamiętać, że odpowiadanie na zapytania w ciągu pierwszej minuty zwiększa konwersję aż o 391%, wynika z danych Velocify. Voiceboty mogą przetwarzać 10 000+ leadów w jednym momencie, dzięki czemu marketerzy mogą przetwarzać większy lejek sprzedażowy, bez uszczerbku dla szybkości i jakości analizowanych zgłoszeń.

Włączenie inteligentnych asystentów głosowych w proces pozyskiwania i obsługi sprzedaży, poprawia jakość skryptów i realizacji. W przeciwieństwie do ludzi, voiceboty zawsze postępuje zgodnie ze scenariuszem, zapewniając spójne doświadczenie klientów w każdym połączeniu. Dodatkowo, marketerzy mogą szybko przetestować nowe skrypty na dużych grupach odbiorców i łatwo zidentyfikować, a także naprawić wąskie gardła i słabe punkty skryptów.

- Dzięki voicebotom można tworzyć złożone skrypty konwersacyjne pozwalające na ocenę jakości reklam i leadów, co pozwala na optymalizację lejka sprzedażowego. Ponadto, gdy ustawi się pożądane wyniki, tj. KPI, raporty Voicebota pokażą słabe punkty w scenariuszu kwalifikacyjnym. Inteligentni asystenci głosowi rozumie język naturalny w komunikacji i w ciągu 1-2 sekund potrafi odróżnić człowieka od automatycznej sekretarki, dzięki czemu dobry skrypt nie zostanie zmarnowany. - mówi Łukasz Woźnica, Head of Development z Apifonica.com. - W oparciu o naszych inteligentnych asystentów głosowych, klienci mogą tworzyć dowolne scenariusze, w wybranym tonie głosu, płci i jednym ze 150 języków. Voicebot definiuje kraj pochodzenia prospektów i dzwoni do nich z lokalnego numeru telefonu, co zwiększa zaufanie i zaangażowanie prospektów. Co więcej, klienci mogą także dodać gamifikację do procesu kwalifikacji, aby zmniejszyć współczynnik odrzuceń i zwiększyć zaangażowanie prospektów. – dodaje Woźnica z Apifonica.com.

Jak automatyzacja pomaga w optymalizacji kosztów i procesów?

Automatyzacja wstępnej selekcji przez voiceboty, pozwala na szybkie przetwarzanie dużych ilości leadów bez utraty jakości kwalifikacji, co oszczędza czas i wysiłek działów sprzedaży i marketing, jednoczęsnie obniżając koszty firm. Przeciętny pracownik sprzedaży może wykonać około 40-50 połączeń dziennie, gdyż średnio potrzebuje 7 minut na obdzwonienie jednego lead'a na etapie wstępnej kwalifikacji. Inteligentny asystent głosowy potrzebuje znacznie krótszego czasu na rozmowę z prospektem, a dodatkowo oszczędzasz te 7 minut czasu handlowców na zadania wymagające wyższych kwalifikacji.

- Nasz voicebot pracuje stabilnie 24/7/365, co jest niemożliwe w przypadku przeciętnego pracownika call center. Pozwala zaoszczędzić pieniądze na nadgodzinach handlowców. W porównaniu z pracownikami działu tele-obsługi nasz voicebot umożliwia szybsze odpowiadanie na połączenia klientów (tzw. krótszy AWT), co przekłada się na lepszą jakość obsługi. Co ważne, voiceboty nie powodują, że ludzi tracą pracę, tylko wykonują za nich żmudne, powtarzalne i nielubiane zadania przez pracowników. W efekcie, ludzie mogą skoncentrować się na tych kreatywnych i wymagających rozbudowanej inteligencji pracach – mówi Łukasz Woźnica, Head of Development z Apifonica.com.

Praktyczne aspekty

Foxford, globalna platforma e-learningowa oferująca różnorodne kursy on-line, z której usług skorzystało już ponad milion studentów z całego świata, wykorzystała technologię automatyzacji sprzedaży Apifonica. Już w czasie kampanii pilotażowej voicebot wykrył ponad 2,5 tysiąca błędnych lub niewłaściwych numerów telefonów w bazie klienta. Zamiast marnować czas na próby kontaktu, dział telemarketingu mógł skupić się na już zakwalifikowanych leadach, zwiększając tym samym współczynnik kwalifikacji. Z danych Apifonica wynika, że voiceboty dotarły do 75% potencjalnych klientów, a 62% zostało zakwalifikowane jako dobre leady i przypisane do sprzedawców. Dzięki czemu, voiceboty zapobiegły realizacji 38% niepotrzebnych połączeń. To pozwoliło firmie Foxford zaoszczędzić setki godzin pracy handlowców, z której i tak nie byłoby żadnej sprzedaży.