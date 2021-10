Jak wybrać dostawcę usług call center?

Na globalnym rynku jest już ponad 100 tys. firm call i contact center.

Armatis radzi, na co zwrócić uwagę wybierając dostawcę takich usług.

Outsourcing call center coraz popularniejszy

Pandemia Covid-19 nie zaszkodziła globalnemu rynkowi outsourcingu usług call i contact center. Ma on urosnąć do 496 miliardów dolarów w 2027 roku z poziomu 339.4 miliardów dolarów w 2020 roku, czyli średnio o 5.6 proc. na rok, według prognoz firmy Research and Markets. W branży w skali globalnej działa już ponad 100 tys. firm oferujących usługi call i contact center. Jak spośród nich wybrać tę właściwą dla naszego biznesu?

Swoje rady na ten temat przedstawiła firma Armatis. Według niej prognozowany szybki wzrost branży wynika z korzyści oferowanych przez zewnętrzne contact center. Należą do nich przede wszystkim możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby firm, efektywność kosztowa oraz wiedza ekspercka. Pandemia wyeksponowała te korzyści, co przełożyło się na większe zainteresowanie tego typu usługami ze strony biznesu.

- Bardzo duża liczba firm call i contact center na rynku stanowi nie lada wyzwanie dla osób, które muszą z tego grona wybrać partnera. Wystarczy jednak przeanalizować listę potencjalnych dostawców pod kątem kilku parametrów, żeby wytypować tych, którzy najlepiej będą odpowiadali na potrzeby naszej firmy - mówi Krzysztof Lewiński, Dyrektor Krajowy Armatis Polska.

Skala działań, obsługiwane języki i doświadczenie

Według przedstawiciela Armatis, pierwszą rzeczą, jaką należy sprawdzić podczas selekcji firm call i contact center, jest ich rozmiar. Wybór zbyt małego dostawcy w stosunku do skali naszych działań, może spowodować kłopoty w przyszłości. Z kolei wybór zbyt dużego dostawcy, jeśli skala naszych działań jest ograniczona, może wiązać się z niepotrzebnymi kosztami lub brakiem priorytetowej atencji.

- Kolejnym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć, jest w jakich językach chcemy obsługiwać klientów i w jakich godzinach. Jeśli w grę wchodzą języki inne niż język polski, to liczba potencjalnych partnerów momentalnie ulegnie ograniczeniu. Należy także sprawdzić doświadczenie i referencje analizowanych dostawców we wspieraniu firm z naszej branży – wyjaśnia Krzysztof Lewiński.

Możliwości rozwoju