Jak zaoszczędzić energię w obiektach komercyjnych?

Zarządcy obiektów komercyjnych od dawna dokładają starań, by ograniczać koszty ich eksploatacji, redukować zużycie mediów oraz dążyć do zero emisyjności budynków. Strategie i plany związane ze zrównoważonym rozwojem oraz modernizacjami budynków poszczególne firmy i obiekty mają rozpisane na najbliższe lata, jednak w obecnej sytuacji muszą one przyspieszyć i ulec modyfikacji.

Obiekty komercyjne w Polsce znacznie różnią się między sobą. Zaliczają się do nich centra i parki handlowe, budynki biurowe i magazynowe – odmienne pod względem funkcjonowania i zapotrzebowania na energię. Każdy ma własną specyfikę, historię oraz listę przewag i ograniczeń. To dlatego na poradnik należy patrzeć jak na źródło inspiracji dotyczących wielu obszarów, nie zaś listę niezmiennych wektorów, która nie liczy się z uwarunkowaniami konkretnych budynków.

Eksperci i decydenci branżowi zapewniają, że – mimo wprowadzonych oszczędności - komfort pracowników i klientów oraz funkcjonowanie obiektów nie będą zagrożone. Granicą oszczędności musi być zawsze bezpieczeństwo, a także przewidywalność i zdrowy rozsądek oraz uwarunkowania techniczne każdej nieruchomości.