Jak zarządzać pracownikami stacji paliw? BP korzysta z aplikacji zadaniowej

Niemiecki oddział British Petroleum usprawnia przepływ i wydajność pracy na swoich stacjach, aby poprawić obsługę klientów i przestrzegać przepisów.

A to dzięki rozwiązaniu Reflexis Task Management.

Zebra Technologies Corporation podaje, że firma Aral AG (Grupa BP) podniosła jakość obsługi swoich klientów oraz zanotowała poprawę efektywności i wydajności pracy pracowników tzw. pierwszej linii. Takie usprawnienie w swoich punktach sprzedaży detalicznej, było możliwe dzięki skorzystaniu z oprogramowania Reflexis Real-Time Task Manager.

Pracownicy stacji paliw otrzymują powiadomienia z zadaniami

Spółka zależna BP Group, Aral AG, jest obecnie numerem jeden na niemieckim rynku stacji paliw i największym dostawcą coffee-to-go. Jak pokazują dane firmy, ponad dwa miliony klientów codziennie odwiedza stacje Aral w celu tankowania paliwa, ale również zakupów spożywczych, czy zaopatrzenia się w olej i inne płyny eksploatacyjne. Aby pomóc w utrzymaniu wysokich standardów obsługi klienta, Aral przeprowadza regularne kontrole w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony i środowiska (HSSE) pod kątem czystości i dostępności produktów oraz ich promocji. Firma Aral poszukiwała nowego rozwiązania technologicznego, które zapewni całościowy wgląd do procesów zadaniowych oraz umożliwi przeprowadzanie audytów zgodności HSSE z pełną widocznością procesu w czasie rzeczywistym.

Aby spełnić te wymagania, firma Aral wdrożyła oprogramowanie Reflexis Real-Time Task Manager i Q-Suite Q-Walk store check firmy Zebra. Działanie miało na celu uprościć operacje sklepowe, zoptymalizować pracę i skutecznie mierzyć postępy biznesowe. Partnerzy sieci mogą teraz efektywnie zarządzać zadaniami stacji serwisowych i zapytaniami klientów, a także utrzymywać standardy zgodności HSSE.

Priorytety zadań pracowników stacji należących do BP

Rozwiązanie automatycznie nadaje priorytety zadaniom, przydzielając je do pracowników, którzy w każdej chwili mogą obserwować kolejne czynności. System pozwala na konsolidację komunikacji, pokazując zrealizowane prace we wszystkich oddziałach stacji paliw.

„Po udanym niemieckim projekcie pilotażowym cieszymy się, że nasze rozwiązanie Reflexis jest obecnie wdrażane na terenie całych Niemiec" - powiedział Alexander Honigmann, Director of Retail and Logistics, Germany, Zebra Technologies. "Rozwiązanie to usprawniło komunikację między pracownikami stacji benzynowych, a także poprawiło przepływ pracy i wydajność operacyjną na pierwszej linii, co przełożyło się na lepsze ogólne wrażenia klientów" – podsumowuje.

Oprócz Niemiec, Aral wdrożył rozwiązanie do zarządzania zadaniami również w swoich lokalizacjach w Australii, Luksemburgu, Holandii, Nowej Zelandii, Polsce, RPA, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Aplikacje działają na urządzeniach mobilnych, umożliwiając pracownikom sklepów Aral zautomatyzowanie procesów audytowych i zarządzania zadaniami w czasie rzeczywistym, co usprawniło komunikację i przyczyniło się do poprawy obsługi klientów.

Firma BP jest obecna w Polsce od 30 lat, znajduje się w rankingu 500 największych przedsiebiorstw w Polsce i jest wiceliderem na polskim rynku z marką Aral i Castrol, działa też spółka JV Lotos - Air BP.