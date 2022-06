Jak zmienią się badania rynku w erze technologii?

W ostatnim czasie badania CAWI stały się podstawową techniką zbierania informacji od konsumentów. W 2020 roku tą techniką zrealizowano 72,9% (8,7 mln) wszystkich wywiadów na polskim rynku.

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii na całym świecie obserwujemy rosnącą popularność stosowania technik online i pojawiające się nowe możliwości ich wykorzystywania.

Jednym z błędów grzechów ery technologii było utrzymywanie na dalszym planie empatycznej relacji z respondentem na rzecz traktowania go jako anonimowego dostarczyciela danych. Tymczasem traktowanie respondentów bezosobowo wpływa znacząco na obniżenie jakości pozyskiwanych danych.



Uczestnicy badania nie chcą tylko pieniędzy

Wyniki badania wykazały, że wynagrodzenie za udział w badaniach jest tylko jedną z kilku, a nie jedyną i najważniejszą motywacją respondentów. Uczestnicy badań online oczekują więcej tj. rozwoju, relacji i społeczności. Aż 44 proc. z nich czuje satysfakcję z udziału w badaniach rynkowych, 72 proc. wypełnia ankiety regularnie - co najmniej raz w tygodniu, a 38 proc. wyczekuje ich z niecierpliwością. Respondenci to osoby zaangażowane, które czują się partnerem agencji badawczej i w ten sposób chciałyby być traktowane.

-Obecnie badania CAWI bazują głównie na aspekcie transakcyjności w interakcji z respondentem i nie koncentrują się na jego satysfakcji z uczestnictwa. Uczestniczący w badaniu zwracali uwagę na brak relacji z firmami badawczymi. Zauważają często przedmiotowe traktowanie, brak kontaktu zwrotnego w przypadku problemów technicznych i reklamacji procedur rozliczeniowych. Mają poczucie niesprawiedliwego nagradzania, nieszanowania ich czasu, czy wręcz poczucie bycia oszukiwanym – czytamy w raporcie.

-W sytuacji rosnącego zapotrzebowania na dane jest bardzo prawdopodobne, że tak jak w przypadku zachowań konsumenckich, badania online będą wkrótce prowadzone na warunkach ich uczestników. To oni będą dyktować czas, kanał czy zagadnienia, które są dla nich atrakcyjne. Wówczas do agencji badawczej będzie należało rozpoznanie potrzeb i motywacji osób, z których wiedzy i opinii chcą skorzystać. Respondenci, jeśli nie będą mieli poczucia bycia szanowanym czy dobrze traktowanym, nie zaproszą firm badawczych do swojego świata – podkreślają autorzy raportu.

Technologia na horyzoncie

Podstawą relacji z panelistami powinny być działania prokonsumenckie, które zmieniają paradygmat dotychczasowej współpracy z respondentami z transakcji na relację. Nowe podejście do badań powinno być podejściem responsumenckim, które charakteryzują podmiotowość (empowerment) uczestnika, bezpośrednia komunikacja (one-to-one), personalizacja oferty i relacja oparta na zrozumieniu potrzeb. Należy pamiętać, że respondenci to również konsumenci i członkowie różnych społeczności - obywatele. Respondent, podobnie jak konsument w relacjach z markami, chce czuć się kimś ważnym i zaopiekowanym.

