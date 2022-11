Jakie nastroje w logistyce?

64 proc. przedstawicieli sektora spodziewa się inwestycji w logistykę w swoich firmach w ciągu najbliższego roku. To więcej niż rok wcześniej, gdy takie plany miało 46 proc. zapytanych.

Jak wskazują eksperci CBRE, operatorzy logistyczni oceniają sytuację lepiej niż firmy z branż produkcyjnej i handlowej.

– Mimo przeciwności, związanych wcześniej z pandemią, a aktualnie z wojną, sektor logistyki i łańcucha dostaw pozostaje silny i nie zamierza rezygnować z inwestowania. Szczególnie dotyczy to operatorów logistycznych, wśród których nastroje są lepsze w porównaniu do producentów i sprzedawców detalicznych. Choć sytuacja tych branż nieco się różni, to każda z nich zamierza w kolejnych miesiącach przeznaczać nakłady inwestycyjne na operacje flotowe, magazyny, inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i nowe technologie. Takie odpowiedzi nas bardzo cieszą, bo to oznacza dużą świadomość przedsiębiorców dotyczącą tego, że trudne czasy nie powinny oznaczać rezygnacji z rozwoju – mówi Anna Bielacka, starsza konsultantka w dziale doradztwa i badań w CBRE.

Porównując obecną koniunkturę z sytuacją rok temu, tylko 14 proc. dostawców i odbiorców usług logistycznych zapytanych w raporcie CBRE i Panattoni Europe „Confidence Index 2022” stwierdziło, że aktualne warunki ich otoczenia biznesowego są lepsze niż 12 miesięcy temu. Zdecydowana większość respondentów (72 proc.) oceniła obecną sytuację biznesową jako trudniejszą w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Jakie obawy ma branża logistyczna?

Inflacja, presja cenowa i wzrost kosztów pracy to najważniejsze czynniki, które wpływają na wyniki firm w tym roku. Pesymizm respondentów wynika przede wszystkim z inflacji i rosnących kosztów, na które wskazało ponad 8 na 10 firm. Podobny poziom niepewności wywołują coraz wyższe koszty pracy, których skutki odczuwa 78 proc. zapytanych. W pierwszej trójce negatywnego wpływu znajdują się także zmieniające się warunki ekonomiczne i niepewność oraz zarządzanie zakłóceniami w łańcuchach dostaw, na które wskazało 62 proc. dostawców i odbiorców usług logistycznych.

Trudności nie hamują inwestycji w logistyce

- Mimo niepewnej sytuacji rynkowej, w branży logistycznej widać liczne powiewy optymizmu. Aż 84 proc. firm z sektora uważa, że ich obroty wzrosną lub pozostaną bez zmian, a blisko 3/4 operatorów planuje inwestycje w nowe rozwiązania – mówi Michał Samborski, Head of Development z Panattoni, i dodaje: - Pozytywnie w przyszłość pozwala patrzeć sytuacja w sektorze nieruchomości przemysłowych, gdzie nieustannie dostrzegamy popyt na nowe powierzchnie wśród operatorów logistycznych. W pierwszym półroczu 2022 roku branża logistyczna wynajęła ponad 1 mln mkw. – to najwyższy wynik spośród wszystkich branż. W czasach pełnych wyzwań polski rynek nieruchomości logistycznych pozostaje bardzo atrakcyjny. Jesteśmy krajem rozwiniętym, centralnie położonym, z dobrą infrastrukturą, będącym członkiem Unii Europejskiej, a przy tym wciąż z ogromnym potencjałem do rozwoju.

Operatorzy logistyczni będą inwestować

Mimo niełatwej sytuacji gospodarczej i wielu czynników powodujących niepewność co do przyszłości, inwestycje w logistykę w najbliższych miesiącach planuje 64 proc. zapytanych firm. To więcej niż w poprzedniej edycji badania, w której takie plany deklarowała niecała połowa respondentów (46 proc.). Znacznych nakładów na rozwój logistyki w kolejnym roku nie przewiduje 36 proc. zapytanych. Inwestować chcą przede wszystkim operatorzy logistyczni, wśród których 72 proc. przeznaczy fundusze na nowe rozwiązania. Wśród firm produkcyjnych i handlowych skłonnych do tego jest nieco ponad połowa przedsiębiorców (56 proc.).

- Po raz pierwszy w naszym raporcie zapytaliśmy respondentów, jakie inwestycje pomogłyby usprawnić logistykę i operacje w łańcuchu dostaw w całej Polsce. Jedna piąta wskazała na rozwój infrastruktury drogowej, na kolejnych miejscach z 17 proc. głosów znalazły się szkolenia i rozwój zawodowy, inwestycje w energetykę i zrównoważony rozwój – mówi Anna Bielacka.