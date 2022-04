Jakie obszary w logistyce warto cyfryzować?

W ciągu ostatnich czterech lat wojna handlowa pomiędzy Chinami i USA, a także pandemia Covid-19 spowodowały poważne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Kolejnym wstrząsem dla nich była rosyjska inwazja na Ukrainę i sankcje nałożone na Rosję za ten atak.

Wydarzenia te będą miały poważne długoterminowe konsekwencje, w tym oczekiwane jest przyśpieszenie działań zachodnich firm w celu zmniejszenia ich zależności od Chin w zakresie komponentów i wyrobów gotowych oraz od Rosji w zakresie importu surowców.

Wszystko to doprowadzi do skrócenia łańcuchów dostaw i lokowania produkcji bardziej lokalnie, co zostanie dodatkowo wsparte zwiększonymi inwestycjami w transformację cyfrową.

Czas na skrócenie i cyfryzację łańcuchów dostaw

Proces zmierzający do skrócenia łańcuchów dostaw trwa już od jakiegoś czasu, na co wskazuje na przykład badanie firmy Axios, które zostało przeprowadzone w 2020 roku wśród 3 tys. firm z różnych branż — w tym półprzewodników, samochodów i sprzętu medycznego. Badanie ujawniło, że firmy z około połowy wszystkich globalnych sektorów w Ameryce Północnej już dwa lata temu miały w planach przenoszenie produkcji w celu skrócenia swoich łańcuchów dostaw. Pandemia i wojna na Ukrainie zmieniły te plany w pilną potrzebę.

- Trend lokalizacji łańcuchów dostaw jest powiązany ze wzrostem wydatków na innowacje i transformację cyfrową. Wynika to z potrzeby modernizacji istniejących modeli biznesowych i zwiększenia elastyczności operacji, tak aby umożliwić wielokanałowe dostawy, obniżenie kosztów i zaspokojenie stale zmieniających się potrzeb konsumentów. Na właśnie taki powód cyfrowej transformacji wskazało 65% dyrektorów odpowiedzialnych za logistykę, łańcuchy dostaw i transport w niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Forbes Insights - mówi Paulius Insoda, CEO w NFQ.

Wśród technologii wymienianych w gronie tych, które w największym stopniu mogą pomóc branży logistycznej zoptymalizować i ustabilizować działanie łańcuchów dostaw, są internet rzeczy (w tym m.in. autonomiczne pojazdy dostawcze, inteligentne magazyny), sztuczna inteligencja (wykorzystywana np. w analizie danych czy automatyzacji), a także Blockchain (w tym zastosowanie samorealizujących się kontraktów cyfrowych w dystrybucji towarów).

Jakie obszary w logistyce warto cyfryzować, aby jak najszybciej zobaczyć efekty?

Firmy, które przez cyfryzację chcą ustabilizować i zoptymalizować swoje łańcuchy dostaw oraz zbudować przewagę nad konkurencją, powinny przede wszystkim zainteresować się wszystkim, co wiąże się z automatyzacją procesów oraz redukcją pracy manualnej. To właśnie innowacje w tych obszarach mogą przynieść najwięcej korzyści firmom działającym na rynku logistycznym.

- Wynika to z faktu, że dzięki automatyzacji firmy logistyczne mogą zdecydowanie zwiększyć szybkość działania, ograniczyć zależność od pracy ludzkiej, a przez to także zwiększyć skalę swojego biznesu. Przykładowo – wdrożenie przez naszego klienta, Atlantic Express, rozwiązania do automatycznego przetwarzania zamówień i przydzielania kierowców umożliwiło tej firmie zwiększenie aż czterokrotnie liczby zamówień realizowanych każdego dnia, przy jednoczesnym odciążeniu obsługi klienta dzięki narzędziu do automatycznego monitorowania dostaw przez klientów – mówi Paulius Insoda.

CEO NFQ wskazuje także na rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój jako takie, które mogą doprowadzić do dużych zmian w rozkładzie sił na rynku logistycznym - i to zarówno przez nowych graczy, jak i już wcześniej działających tam firm. Przykładem takich rozwiązań są np. elektroniczne i autonomiczne pojazdy czy rozwiązania mobilne wpisujące się w trend ekonomii współdzielonej. Ich tempo wzrostu jest imponujące, czego przykładem są choćby rozwiązania współstworzone przez NFQ, w tym CityBee – platforma wynajmu na minuty samochodów dostawczych, czy Plugsurfing - stacje ładowania samochodów elektrycznych.