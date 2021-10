JD.com otworzy w Europie sklep stacjonarny

Europejska premiera w Leiden

JD.com wkwietniu br. rozpoczął europejską ekspansję w Holandii, otwierając centrum dystrybucyjne w Venray (Limburgia). Ale teraz w zachodniej części Holandii pojawi się również sklep fizyczny. Rywal Alibaby wybrał Leiden, miasto uniwersyteckie, gdzie JD.com będzie sprzedawać zarówno artykuły spożywcze, jak i nieżywnościowe w placówce pod szyldem Ochama.

JD.com ma już w Chinach koncept supermarketu premium o nazwie 7Fresh. Firma pracowała m.in. nad inteligentnymi wózkami na zakupy, które znają drogę w supermarkecie, aplikacją do płatności, która umożliwia również płacenie w fizycznych sklepach i (bezpłatną) dostawę do domu zakupionych lokalnie artykułów spożywczych. W jakim stopniu te innowacje zostaną wprowadzone do sklepu w Leiden, jeszcze nie wiadomo.