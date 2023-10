Już nie Metaversum, a sztuczna inteligencja - na tym zarabia Meta

Meta oswoiła sztuczną inteligencję

Nie oznacza to, że idea Metaversum upadła, ani tego, że pomimo masowych powrotów pracowników do biur, w niedalekiej przyszłości nie przeniesiemy coraz większej ilości zadań do wizualnego, wirtualnego świata. Dziś przed ekranem spędzamy już od kilku do kilkunastu godzin dziennie.

Zuckerberg postawił na ten trend, zmienił nazwę firmy na „Meta” i, moim zdaniem, chciał wykorzystać okres popandemicznego zagubienia do przyspieszenia zmian. Cała idea Metaversum oparta jest o nowe technologie, zaczynając do VR, AR, po machine learning, który umożliwia odtwarzanie czy też symulowanie rzeczywistego świata i przeżyć w świecie cyfrowym. Na te możliwości złożyło się kilka czynników, w tym wzrost mocy obliczeniowej dedykowanych procesorów, które pozwoliły w końcu na „połączenie” światów: cyfrowego z rzeczywistym. Meta podjęła ryzyko, które jednak się nie opłaciło i zakończyło dużym spadkiem wartości. Rok później zdążyła jednak odrobić praktycznie całą utraconą wartość i obecnie zagospodarowuje hype na sztuczną inteligencję, który z wielkim sukcesem zapoczątkowało Open AI - zauważa dr Szymon Wierciński, ekspert w obszarze nowych technologii z Akademii Leona Koźmińskiego.

Meta nie sprzedaje już idei cyfrowego awatara

Aktualnie Meta odrobiła lekcję i nie „sprzedaje” już idei życia w formie awatara w cyfrowym świecie.

- Większość publiki nie była tym zainteresowana - podobno nawet sami pracownicy FB nie do końca angażowali się w doświadczenie płynące z ich nowego projektu. Dzisiaj Meta sprzedaje okulary do AR, MR, ale też coś nowego - okulary, które umożliwiają rejestrowanie wydarzeń na żywo, a za chwilę, po podłączeniu do modelu językowego, pozwolą na nawiązanie bezpośredniej interakcji ze „sztuczną inteligencją”. Dodatkowym atutem jest również „postać”, z którą użytkownicy będą mogli wejść w interakcję, dzięki czemu sztuczna inteligencja będzie jeszcze bardziej „zrozumiała” i dostępna dla zwykłego użytkownika swojej platformy. Kurs Mety wrócił na swoje dawne tory i być może jest to właśnie ten moment, w którym Meta będzie potrafiła przełożyć technologie na zyski i wzrost wyceny - mówi ekspert Akademii Leona Koźmińskiego.