K2 Holding planuje rebranding i wypłatę w wysokiej dywidendy

K2 Holding na Fabrity Holding

Wśród projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki K2 Holding znajduje się zmiana nazwy firmy na Fabrity Holding, w związku z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę łącznie 14,5 mln zł dywidendy, co oznacza 6 zł na akcję (2 zł zostało już zaliczkowo wypłacone w październiku).

- Bardzo dobra sytuacja finansowa grupy pozwala na to, aby za lata 2021-2022 do akcjonariuszy trafiło łącznie w formie dywidendy 12,4 zł na akcję, co oznacza około 35% kapitalizacji spółki z ostatnich dni. Rekordowe dywidendy mają związek z transakcją sprzedaży chmurowej spółki Oktawave, ale również bieżąca działalność biznesowa grupy tworzy potencjał wypłaty rosnących dywidend - wskazuje Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

6 zł dywidendy na akcję

Przegłosowanie przez akcjonariuszy obecnych podczas walnego zgromadzenia stosownej uchwały w sprawie wypłaty 6 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2022 oznaczałoby wypłatę jeszcze 4 zł na każdy walor K2 Holding, biorąc pod uwagę wypłaconą w październiku zeszłego roku zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2022. Proponowany harmonogram zakłada ustalenie prawa do dywidendy 4 lipca, a jej wypłatę 4 października. Równocześnie zarząd proponuje akcjonariuszom zmianę firmy spółki na Fabrity Holding SA.

- Software house Fabrity to dzisiaj nasz motor rozwoju, największy i najbardziej zyskowny biznes. Dlatego zależy nam, aby nazwa całej grupy notowanej na GPW - a więc istotna z perspektywy inwestorskiej - odzwierciedlała dominującą już teraz rolę Fabrity w wynikach oraz strategiczne znaczenie biznesu software. Oczywiście, spółki marketingowe (K2 Create i K2 Precise) dalej funkcjonować będą pod szyldem K2, znanym i cenionym w swojej branży. Nie planujemy żadnych dodatkowych rebrandingów – wyjaśnia prezes Wujec.

Nowa trzyletnia kadencja

Ponadto w środę Rada Nadzorcza K2 Holding powołała na nową trzyletnią kadencję zarząd w niezmienionym składzie: prezes Paweł Wujec, wiceprezes Tomasz Burczyński, wiceprezes Artur Piątek.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy K2 jest zdywersyfikowana. Obok spółki holdingowej, działają trzy jednostki biznesowe w ramach dwóch segmentów operacyjnych: software i marketing oraz spółka PerfectBot, w której K2 Holding posiada 50% udziałów.