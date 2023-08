Karty płatnicze PKO z plastikowych butelek rPET zbieranych na plażach

Pierwsze „zielone” karty płatnicze wykonane z pochodzącego z odzysku materiału Ocean Plastic trafiły już do portfeli klientów największego polskiego banku.

Jedna karta wykonana z Ocean Plastic to przetworzona jedna plastikowa butelka pochodząca z odzysku.

Przed końcem tego roku klienci PKO zaczną stopniowo otrzymywać nowo wydawane i wznawiane karty wszystkich rodzajów w bardziej ekologicznej wersji.

Do końca 2023 roku PKO Bank Polski rozpocznie również stopniowe wydawanie wszystkich swoich nowych i wznawianych plastikowych kart w bardziej ekologicznej wersji - będą wyprodukowane z materiałów pochodzących z odzysku. W miejsce standardowego tworzywa sztucznego PVC stosowanego do produkcji kart płatniczych, zostanie wykorzystane PVC z recyklingu (tzw. rPVC).

- W portfelach klientów PKO Banku Polskiego znajduje się 10 mln kart płatniczych wydanych przez bank. Jest to około 50 ton plastiku. Nowe, bardziej „zielone” karty wydawane klientom przez PKO Bank Polski to ważny krok w rozwoju zrównoważonych płatności w Polsce, bo jednoznacznie wskazujemy kierunek, w którym zmierzamy. I nie jest to nasze ostatnie słowo w tym obszarze. Przewidujemy, że plastikowe, fizyczne karty płatnicze już niedługo zaczną znikać z rynku i będą stopniowo zastępowane przez karty cyfrowe, czyli karty oferujące co najmniej takie same funkcje co karty tradycyjne, ale dostępne jedynie w wersji cyfrowej w mobilnych aplikacjach bankowych czy w serwisach internetowych instytucji finansowych – mówi Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w Departamencie Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Karty płatnicze z butelek zbieranych na plażach

Nowe karty kredytowe różnią się wizualnie od wcześniejszych umieszczonym na rewersie napisem „Wykonano w 70% z Ocean Plastic” wraz z symbolem recyklingu. Zastosowanie maksymalnie 70 proc. tworzywa PET pochodzącego z odzysku wynika ze specyfiki konstrukcji karty i wymagań technologicznych procesu jej produkcji oraz konieczności spełnienia międzynarodowych norm definiujących jakość kart. Użyte jako surowiec do ich produkcji plastikowe butelki zbierane są np. na plażach oceanicznych, na wyspach i obszarach przybrzeżnych w krajach, w których takie butelki najprawdopodobniej nie zostałyby poddane recyklingowi i trafiłyby do oceanów.

Karty kredytowe z Ocean Plastic to pierwszy krok. Do końca 2023 roku PKO Bank Polski rozpocznie również stopniowe wydawanie wszystkich swoich nowych i wznawianych plastikowych kart w bardziej ekologicznej wersji - będą wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu. W miejsce standardowego tworzywa sztucznego PVC stosowanego do produkcji kart płatniczych, zostanie wykorzystane PVC z odzysku (tzw. rPVC). Najczęściej jako materiał wykorzystywane są tu odpady przemysłowe np. pochodzące z branży opakowań i poligrafii. Jednocześnie te karty spełniają wszelkie odpowiednie normy jakościowe i bezpieczeństwa. Na rewersie tych nowych kart znajdzie się napis „Wykonano w 100% z PVC z recyklingu” oraz logo recyklingu. Takie karty zaczną się pojawić w portfelach klientów PKO Banku Polskiego w 4 kwartale tego roku – stopniowo wraz z wyczerpaniem dotychczasowych zapasów tradycyjnych kart plastikowych poszczególnych rodzajów.

10 mln kart z materiału Ocean Plastic

PKO Bank Polski, jako pierwszy bank w Polsce, dołącza do wąskiego grona wydawców kart płatniczych wykonanych z tworzywa Ocean Plastic pochodzącego od organizacji Parley for the Oceans - czytamy w komunikacie. Wykorzystanie do produkcji kart płatniczych materiałów bardziej ekologicznych, w tym pochodzących z recyklingu lub biodegradowalnych to nowy, ale już widoczny trend na rynku – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wydawanie klientom PKO Banku Polskiego Przejrzystych kart kredytowych wykonanych z Ocean Plastic rozpoczęło się po wcześniejszym wyczerpaniu zapasów tradycyjnych kart. Te bardziej ekologiczne karty trafiają teraz zarówno do nowych klientów, jak również są wykorzystywane przy wznawianiu kart.

Działania organizacji Parley for the Oceans aktywnie zapobiegają dalszemu przedostawaniu się plastiku do mórz i oceanów, jednocześnie zmniejszają ilość nowych tworzyw sztucznych wprowadzanych do obiegu oraz aktywizują lokalne społeczności do działań proekologicznych.

Producentem kart z Ocean Plastic jest, współpracująca z organizacją Parley, firma Thales, która dostarczyła globalnie na rynek już ponad 10 mln kart wykonanych z tego materiału dla wydawców w wielu krajach. Według danych Thales, każda taka karta przynosi wymierne korzyści dla środowiska naturalnego - jedna karta to orientacyjnie równowartość jednej plastikowej butelki pochodzącej z odzysku. Oznacza to nadanie tej butelce drugiego życia – tym razem w świecie płatności.