Karty wirtualne, biometria, BNPL - Polacy coraz chetniej korzystają z tych metod płatności

Badanie Mastercard New Payment Index 2022 pokazuje, że pokolenie Z i millenialsi są najbardziej otwarci na innowacyjne finanse

50% Polaków w ciągu ostatniego roku częściej korzystało z co najmniej jednego rodzaju cyfrowej metody płatności

96% respondentów deklaruje, że prawdopodobnie skorzysta z nowoczesnej metody płatności w przyszłości

Tradycyjne czy nowoczesne formy płatności – najważniejsze bezpieczeństwo

W badaniu uwzględnione zostały zarówno tradycyjne (gotówka, fizyczna karta w terminalu stykowym i zbliżeniowo), jak i najnowsze rozwiązania płatnicze (m.in. portfele mobilne, portfele cyfrowe do płatności w internecie, karty wirtualne, autentykacja biometryczna). Polscy konsumenci coraz chętniej po nie sięgają głównie dlatego, że postrzegają je jako wygodne i bezpieczne. 88% Polaków skorzystało w ciągu ostatniego roku z co najmniej jednej cyfrowej metody płatności, a 50% respondentów korzystało częściej niż do tej pory przynajmniej z jednej z nich. Widoczne są przy tym różnice pokoleniowe: ku cyfrowym rozwiązaniom skłania się najczęściej pokolenie Z (72%) i millennialsi (55%), połowa przedstawicieli Gen X i tylko 37% tzw. boomersów.

Mastercard: Rośnie popularność urządzeń wearables

Wśród osób korzystających z innych niż smartfon urządzeń mobilnych umożliwiających płatność zbliżeniową (tzw. wearables), 47% twierdzi, że w ciągu ostatniego roku częściej niż dotychczas używało tej formy płatności. Podobnych odpowiedzi udzieliło 46% użytkowników portfeli mobilnych zainstalowanych na smartfonach. W Polsce to głównie „zetki” i millenialsi korzystają z obu rozwiązań: aż 77% przedstawicieli pokolenia Z i 67% millenialsów, w porównaniu do 60% respondentów z Gen X, czy 54% ankietowanych wśród boomersów.

Z badania Mastercard New Payment Index 2022 wynika, że dla ponad połowy (52%) polskich konsumentów to bezpieczeństwo jest najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o wyborze metody płatności. Drugim w kolejności czynnikiem jest łatwość obsługi oraz wygoda (41%). 74% ankietowanych za najbezpieczniejszy środek płatności uznaje karty zbliżeniowe, a 53% Polaków wskazuje portfel mobilny w smartfonie jako bezpieczną metodę transakcji.

Biometria: połączenie bezpieczeństwa i wygody przy kasie

Konsumenci dostrzegają również wygodę, jaką może oferować biometria - około pięciu na dziesięciu Polaków zgadza się, że łatwiej jest płacić przy jej użyciu. Ponad połowa (54%) polskich ankietowanych twierdzi, że w ciągu ostatniego roku częściej niż dotychczas korzystało z technologii biometrycznych podczas zakupów – to najwięcej w skali wszystkich badanych krajów w Europie.

Z badania New Payments Index wynika, że biometria uznawana jest za wygodniejszą i bezpieczniejszą metodę autentykacji, niż tradycyjne rozwiązania. Ponad połowa Polaków (58%) uważa, że biometria jest bezpieczniejsza niż uwierzytelnianie dwuetapowe (tj. potwierdzanie dostępu za pomocą SMS-a lub e-maila), a także kody PIN i inne metody autentykacji, a prawie ¾ ankietowanych Polaków (67%) zgadza się, że korzystanie z biometrii jest łatwiejsze niż konieczność zapamiętywania kodów PIN i haseł.



Mimo że Polacy mają pewne obawy co do tego, kto ma dostęp do ich danych biometrycznych, zwłaszcza przedstawiciele starszych pokoleń (60% Gen Z, 69% Millennialsi vs. 73% Gen X, 74% Boomers), to nadal są otwarci na korzystanie z nich - około 3 na 10 respondentów dokonało przynajmniej jednego zakupu z pomocą biometrii w ciągu ostatniego roku. Najpopularniejszą formą wykorzystania tej technologii jest odcisk palca (62%) oraz rozpoznawanie twarzy (49%).