Kasy dla samotnych alternatywą dla kas samoobsługowych

Kasy na pogawędkę w Edeka

Menedżerowie supermarketu Edeka w Memmingen mają nadzieję, że Ratschkasse, otwarta od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 11:00, pomoże osobom osamotnionym. Projekt został zainicjowany przez właściciela oddziału Edeka Ilka Abröll-Groiß i bawarskiego ministra zdrowia Klausa Holetscheka, którzy zainspirowali się Holandią, gdzie od wielu lat istnieją wydzielone kasy do rozmowy.

Inny supermarket w regionie wprowadził podobną kasę sześć tygodni temu. Jak dotąd z pozytywnymi wynikami.

