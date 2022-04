Kaufland przejdzie w 100 proc. na zieloną energię

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2026 roku aż 95% światowego wzrostu mocy wytwórczych będą generować odnawialne źródła energii a ilość mocy odnawialnej skonsumowanej w okresie 2021–2026 będzie o połowę wyższa niż w latach 2015–2020.

Przykładem firmy, która w Polsce zdecydowała się na zastosowanie OZE, jest Kaufland. Sieć nawiązała właśnie współpracę z dostawcami na pokrycie wolumenu energii zużywanej we wszystkich placówkach, tj. centrali, sklepach oraz centrach dystrybucyjnych w 100% zieloną energię. Potwierdzeniem tego będą certyfikaty wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oprócz tego firma ma w planach kolejne instalacje fotowoltaiczne. Pierwszą z nich zastosowano na dachu sklepu przy ul. Długosza we Wrocławiu, co pozwala sieci zaspokoić kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną.