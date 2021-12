Kaufland redukuje emisje i debiutuje w Zielonym Indeksie

Łączny wolumen emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. grupy Kaufland Polska Markety sięgał 4 102,5 tys. ton i był o 1,2 proc. większy w porównaniu z 2019 r. To efekt większej o 1,8 proc. emisji pośredniej (zakresu 3) i szerszego ujmowania danych o emisjach.

Zgodnie z przyjętą strategią klimatyczną Grupy Schwarz, także sieć sklepów Kaufland zamierza do 2030 r. o 80 proc. zredukować emisje powstałe na skutek działalności operacyjnej (w porównaniu do 2019 r.), a najpóźniej w 2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.

