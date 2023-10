Kiedyś rewolucja, dziś codzienność. Jak technologia ułatwia nasze codzienne życie?

Początki internetu mobilnego w sensie znanym dziś, czyli dostępnym w dogodnej cenie, na popularnych urządzeniach noszonych przy sobie, takich jak telefony czy tablety, sięga końcówki pierwszej dekady XXI wieku. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze smartfony, a dzięki usługom internetowych koncernów mogliśmy np. wygodnie sprawdzać swoje położenie na mapie. Podróżowanie stało się dużo prostsze – nie trzeba już kupować specjalnych urządzeń do nawigacji, wystarczy komórka.

Przełomowe technologie i usługi

Pojawienie się usług wykorzystujących lokalizację użytkowników było tylko kwestią czasu. Jedna z najbardziej przełomowych i stosowanych dziś przez miliony osób dotyczyła zamawiania przewozu osób. Dzięki aplikacji, która "wie", gdzie jesteśmy, wystarczy zaznaczyć na mapie cel podróży, a za kilka minut kierowca przyjedzie na miejsce. Nie trzeba pamiętać numeru telefonu do korporacji taksówkowej, wystarczy aplikacja, dzięki której zobaczymy planowaną trasę, jej długość, a także - co szczególnie ważne - przewidywany koszt przejazdu. Nic więc dziwnego, że dziś już tylko 30 proc. klientów taksówek zamawia je tradycyjnie - przez infolinię[1].

Numer telefonu zapisany na serwetce, która wraz ze spodniami wylądowała w praniu. Ile takich sytuacji przeszkodziło w rozwoju relacji? Jednak ich liczba zdecydowanie spadła wraz z wzrostem popularności smartfonów. Wystarczy kilka kliknięć i numer zostaje zapisany. To kolejne, rzadko zauważane i doceniane wsparcie technologii, które przydaje się na co dzień. Oprócz numeru można przecież zapisać znacznie więcej. Ważną myśl, hasło, pomysł. A papierowe notesy są już najwyżej pamiątkami. Smartfonem można też… zapisać się w czyimś sercu. Amerykańscy badacze już dekadę temu obliczyli, że jedna trzecia małżeństw zawartych w latach 2005-2012 poznała się przez internet[2]. Teraz ten odsetek na pewno jest już większy, przybyło przecież w tym czasie serwisów i aplikacji randkowych.

Aplikacje i programy lojalnościowe

Jak wynika z badań, 2 na 3 dorosłych Polaków bierze udział w co najmniej jednym programie lojalnościowym, a prawie wszyscy (90%) korzystają w tym celu z aplikacji mobilnych - tak wynika z tegorocznej edycji Monitora Programów Lojalnościowych ARC Rynek i Opinia (sierpień 2023)[3]. Nic dziwnego, noszenie coraz grubszego pliku plastikowych kart w coraz grubszym portfelu nie było wygodne. Kuszące zniżki przy zakupach, kupony rabatowe, promocje czy nagrody nadal są w zasięgu, bez konieczności kolekcjonowania kolejnych "plastików". Stało się to za sprawą aplikacji mobilnych. Niemal każdy, dostępny dziś na rynku program ma swój cyfrowy odpowiednik w postaci aplikacji instalowanej na smartfonie klienta.

Mają je też, rzecz jasna, sklepy i supermarkety. Aplikacje i programy lojalnościowe to przy tym tylko jedna z korzyści, które rewolucja cyfrowa przyniosła sektorowi handlowemu. Przykład? Sklepowe kolejki, których nie kocha nikt. Dzięki rozwojowi technologii mamy już nie tylko kasy samoobsługowe, coraz lepsze skanery cen czy wreszcie sklepy w całości pozbawione załogi.. Jest także sposób, który całkowicie anuluje potrzebę wchodzenia do sklepu. To supermarkety online, które dzięki kilku kliknięciom skompletują dla nas potrzebne produkty i dostarczą je nam do domu w kilka godzin, o wybranej porze. Przykładem jest delio, serwis oferujący darmową dostawę już przy zakupach o wartości kilkudziesięciu złotych. Nieważne, ile zgrzewek wody zamówimy, dostawca, nawet w ciągu godziny czy dwóch, przyniesie zakupy prosto pod drzwi.

To nie magia, to technologia

Sytuacji, w których zakupy z dowozem okazują się zbawieniem, jest wiele. Komu podczas długiego dnia ciężkiej pracy nie marzył się spokojny, jesienny wieczór z ulubionym serialem i przekąską? Jeśli wracamy metrem, autobusem czy tramwajem ze szkoły lub pracy, nie musimy wysiadać wcześniej, żeby zrobić zakupy. Wystarczy - nawet będąc jeszcze w drodze - złożyć zamówienie w delio. Podobnie w przypadku późnego wyjścia z biura - okrężna droga zakorkowanym miastem przez sklep, ciężkie siatki z zakupami a do tego ulewa…

Przy tej liczbie z pozoru błahych, ale wyjątkowo komplikujących wygodne życie problemów zabieganego mieszkańca dużego miasta delio jest doskonałym pomocnikiem. Nie trzeba już uwzględniać dodatkowego czasu na zakupy przed spotkaniem ze znajomymi, ani prosić ich, by sami coś dokupili. Gdzie w tym sklepie jest półka z oliwą, a gdzie chipsy? Przecież to potrwa wieki. “Wizyta” w sklepie e-commerce sprawi, że artykuły, których nie może zabraknąć na stole, same przyjadą o określonej porze, na czas. Czy to magia? Nie - to technologia. Warto o tym pamiętać również w trakcie grudniowych wyjazdów czy świątecznych przygotowań. Bożonarodzeniowe zakupy stanowią coroczny kolejkowy koszmar. delio ma na to prostą radę: wystarczy kilka kliknięć i zakupy znajdą się pod drzwiami jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

