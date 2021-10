Klapki Kubota będzie można kupić za pośrednictwem Messengera

Nowe rozwiązanie chatbotowe dla Kuboty jest w całości zintegrowane z platformą Magento 2, na której firma prowadzi swój sklep internetowy. Dzięki temu, proces zakupowy przebiega bardzo szybko i sprawnie, a wszystkie zamówienia – zarówno te spływające za pośrednictwem Messengera, jak i dokonane bezpośrednio poprzez stronę internetową trafiają do jednej bazy danych.

Płatność za zamówienie dokonane w komunikatorach społecznościowych to już chleb powszedni na rynku azjatyckim. Tam jednak rozwiązanie opiera się na płatności kartą, czyli metodzie, która przez Polaków nie jest preferowana. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Tpay, zdecydowanie chętniej korzystamy z BLIKA – wskazało go aż 71% badanych. To pokazuje, że właśnie BLIK, wpisujący się w preferencje Polaków, ma szansę doskonale sprawdzić się w modelu płatności w komunikatorach, cechując się zarówno prostą obsługą, jak i bezpieczeństwem.

Rozwiązanie chatbotowe dla Kuboty to już druga tego typu wspólna realizacja Tpay i KODA Bots. Kilka miesięcy temu zostało ono wdrożone dla marki Myszojeleń. Obecnie obie firmy pracują już nad rozwiązaniem głosowym, które ma zastąpić konieczność wpisywania poleceń i kodu BLIK, tym samym umożliwiając rozmowę z chatbotem, zupełnie tak jak w stacjonarnym sklepie. Wówczas finalizowanie płatności polegać będzie na przedyktowaniu botowi 6-cyfrowego kodu.

Ideą rozwiązania jest, aby konsument mógł dokonać zakupu już w trakcie rozmowy z botem. Na początku wybiera jedną z dwóch dostępnych opcji: „Zadaj pytanie” lub „Sprawdź promocje”. Sekcja pytań dotyczy wszystkich najważniejszych kwestii związanych z potencjalnymi zakupami, takich jak dostawa i płatności, reklamacje i zwroty, produkty oraz kody rabatowe.

W przypadku, gdy klient chce od razu przejść do procesu zakupowego, klikając w przycisk „Sprawdź promocje”, dostaje możliwość wybrania produktów z listy – aktualnie wśród nich są różne modele klapków. Po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu odpowiedniego rozmiaru, może wybrać kolejny produkt lub sfinalizować zakupy. W tym celu chatbot zapyta o imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz kod pocztowy. Ta ostatnia informacja jest niezbędna do wybrania z listy odpowiedniego paczkomatu. Dzięki integracji chatbota z InPostem, następuje szybka finalizacja zakupu, bez konieczności podawania danych do wysyłki zamówienia. W ostatnim kroku następuje proces płatności za pomocą BLIKA – w wiadomości klient wpisuje kod i akceptuje płatność w aplikacji swojego banku.