Klienci Auchan mogą zdalnie rozłożyć płatności za zakupy na raty

Auchan wdrożyło Oney Raty, fot. shutterstock

Auchan wdrożyło Oney Raty we wszystkich swoich hipermarketach. Tym samym klienci tej sieci jako pierwsi skorzystają z nowej usługi, która umożliwia zdalne rozłożenie płatności za zakupy na raty.





Wdrożenie rozwiązania poprzedzone zostało półtoramiesięcznym pilotażem prowadzonym w czterech sklepach. Od 22 kwietnia usługa jest dostępna dla wszystkich klientów sieci Auchan.

Oney Raty to aplikacja mobilna, która może zostać wdrożona w dowolnym sklepie stacjonarnym lub punkcie obsługowym. Umożliwia klientom samodzielne uzyskanie pożyczki, dzięki której sfinansują całość lub część zakupów. By skorzystać z aplikacji potrzebny jest smartfon, numer dowodu osobistego i dostęp do bankowości internetowej.

- Oney Raty to rozwiązanie, które wypełnia lukę w oferowaniu digitalowych usług kredytowych dla stacjonarnych sklepów i punktów usługowych. Stworzyliśmy narzędzie, które służy do zwiększania sprzedaży bez angażowania sprzedawców – mówi Stephane Tanter, prezes Oney Polska.

Partnerem odpowiedzialnym za dostarczenie rozwiązania pożyczkowego jest fintech Smartney, siostrzana spółka również należąca do francuskiej Grupy Oney Bank.