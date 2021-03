Klienci Eurocash Cash&Carry mogą płacić w ratach za zakupy w hurtowni

fot. hurtownia Eurocash

W 180 hurtowniach Eurocash Cash&Carry (Grupa Eurocash) w całej Polsce zaopatruje się ponad 70 000 klientów, z czego większość stanowią przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy. Rozwiązanie Mastercard umożliwia rozłożenie płatności za zakupy na raty, od razu przy kasie, bez dodatkowych formalności.

Z usługi „Płać w ratach” mogą skorzystać osoby, które zrobią zakupy za co najmniej 400 zł i które posiadają kartę Mastercard wydaną przez Bank BNP Paribas. Niebawem taką możliwość wprowadzą również inne banki.

Usługa „Płać w ratach” dostępna jest z poziomu terminalu płatniczego, a skorzystanie z niej zajmuje zaledwie kilka sekund. Wystarczy podążać za pojawiającymi się komunikatami i zdecydować, czy zakupy rozłożymy na 3, 6 lub 12 miesięcznych rat. Po wyborze jednej z opcji na terminalu wyświetli się łączna kwota zakupu, wysokość pierwszej raty oraz łączna kwota do spłaty. Decyzję o skorzystaniu z finansowania klient potwierdza zielonym przyciskiem. Kredytu udziela bank będący wydawcą karty, na określonych przez siebie warunkach finansowych. Póki co jest to Bank BNP Paribas.

Eurocash Cash&Carry jest pierwszą siecią z branży handlu hurtowego, która udostępnia swoim klientom usługę Mastercard „Płać w ratach”. Pierwszych 500 osób, które skorzysta z usługi do końca kwietnia, otrzyma dodatkowo 150 zł na swoje zakupy.

Za wdrożenie rozwiązania „Płać w ratach” w hurtowniach Eurocash Cash & Carry odpowiedzialne są Polskie ePłatności.