Klientów stacji Shell w Polsce obsługują roboty

Oba roboty są wyposażone w czujniki 3D oraz nowe modułowe podwozia i poruszają się z 0,5-sekundową, natychmiastową reakcją na ewentualne przeszkody. Są to pierwsze tego typu urządzenia, które zostały zastosowane na stacji paliw w Europie.

BellaBot zapewnia sprawną obsługę klientów poprzez dowożenie zamówionych posiłków. Robot powiadamia głosowo o swoim przyjeździe, wraz z informacją o numerze stolika, a za pomocą migających światełek na tacy zachęca gości do podniesienia dania. Może dowieźć jednocześnie zamówienie dla czterech klientów, zatrzymać się pod dowolnym kątem i oddalić, gdy tylko napotka przeszkody. Wyposażony jest w multimodalne funkcje interakcji głosowych Al, świetlnych czy dotykowych.

Obszarem pracy robota KittyBot jest głównie część sklepowa na stacji paliw Shell we Wrześni. Urządzenie wita klientów i informuje ich o obecnie trwających akcjach promocyjnych oraz zachęca do skorzystania z części gastronomicznej, może do niej także pokierować.

– Kolejny raz w tym roku jako Shell Polska uruchamiamy pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, tym razem w kontekście oferty pozapaliwowej. W październiku br. uruchomiliśmy stacje szybkiego ładowania Shell-IONITY, obecnie wprowadzamy opcję zautomatyzowanej dostawy zamówień do stolika na stacjach bistro. Jest to unikatowa propozycja dla klientów, nie tylko w skali Polski, lecz także Europy – mówi Monika Kielak-Łokietek, dyrektorka działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska.

Zarówno BellaBot, jak i KittyBot są zasilane zieloną energią, pochodzącą z zasobów stacji. Oba roboty przeszły testy wytrzymałościowe w zakresie dystansu, który mogą pokonać. Ładowanie ich przez 4,5-godziny pozwala na użytkowanie przez 1-2 dni. Do poruszania się po przestrzeni stacji oba roboty wykorzystują rozwiązanie nawigacyjne SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping), dzięki czemu wykonują swoje zadania przy minimalnym udziale człowieka.