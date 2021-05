Koalicja Biedronki, Polmleku i CHEP w łańcuchu dostaw

Partnerstwo Biedronki, Polmlek i CHEP w łańcuchu dostaw, fot. materiały prasowe

Detalista i producent branży mleczarskiej oraz dostawca usług poolingowych usprawniają efektywność systemu zrównoważonego łańcucha dostaw.

W maju tego roku na drogi wyjechały ciężarówki Biedronki z logotypami partnerów oraz hasłami, które odzwierciedlają wartości kluczowe dla trzech firm.

Pooling palet

CHEP i Biedronka od lat rozwijają współpracę ze względu na to, że skala działalności lidera poolingu pozwala odpowiadać na potrzeby detalisty w obszarze retail. Biedronka ma w Polsce ponad 3100 sklepów i 16 centrów dystrybucyjnych, natomiast CHEP ma w obiegu ponad 30 mln palet, 7 centrów serwisowych i aż 10 tys. punktów odbioru do dyspozycji klientów.

Dążąc do optymalizacji operacyjnej i kosztowej w łańcuchach dostaw, Biedronka i Polmlek korzystają z wynajmu (poolingu) palet CHEP, osiągając w ten sposób efekt synergii operacji logistycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

System poolingu CHEP oznacza dzielenie się i ponowne wykorzystywanie palet, co pozwala znacznie zredukować zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz zapobiega ich marnotrawieniu, jednocześnie ograniczając emisję CO2, produkcję odpadów i zużycie wody.

Współpraca Transportowa

Jednym ze zrównoważonych rozwiązań CHEP, z którego korzystają partnerzy, jest Współpraca Transportowa, która polega na dążeniu do optymalizacji ruchów transportowych wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Rozwiązanie to pomaga obniżyć liczbę tzw. pustych kilometrów, zredukować emisję CO2 oraz optymalizować koszty. Odzwierciedlają to hasła "Razem dbamy o środowisko” i “Jakość na każdym kroku. Zrównoważony łańcuch dostaw”, które razem z logotypami partnerów ozdabia ciężarówki Biedronki od maja 2021.

CHEP i Biedronka należą również do Komitetu Sterującego inicjatywy Lean&Green, która zrzesza firmy z branży Transport i Logistyka (TSL) oraz producentów, których wspólnym celem jest osiągnięcie jak najbardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw i ograniczenie emisji CO2.



CHEP odpowiada za odbiór palet od detalisty oraz za jakość nośników, poddając je regularnemu serwisowaniu i naprawom. Jako operator palet ponosi również koszty związane z ich przechowywaniem, zarządzaniem i transportem, co uwalnia zasoby ludzkie i przestrzeń magazynową producenta i pozwala mu skupić się na głównym obszarze swojej działalności. Producent sam określa liczbę palet i w jakiej lokalizacji potrzebuje oraz ma pewność, że otrzyma na czas nośniki wysokiej jakości, akceptowane przez wszystkich retailerów w Polsce, a tym samym dostarczy produkty na półki sklepowe bez zakłóceń.