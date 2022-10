Kody QR najczęściej skanowane w sklepach i drogeriach

Osoby skanujące kody QR w zdecydowanej większości przypadków robią to przynajmniej raz na miesiąc lub częściej. Nieznacznie częściej skanują mężczyźni (51 proc.) niż kobiety (49 proc.). Prawie połowa skanujących jest w wieku 25-44 lata, ale aż co czwarty ma ponad 55 lat.

47 proc. skanujących kody QR ma wyższe wykształcenie, 39 proc. określa się jako zamożnych lub że wystarcza im na wszystkie wydatki, a prawie połowa (48 proc.) mieszka w 3-4 osobowych gospodarstwach domowych.

Dlaczego skanujemy QR kody?

Pandemia sprawiła, że nabraliśmy nowych „bezdotykowych” nawyków tj. zakup biletów, odbiór przesyłki, sprawdzenie menu w restauracji czy dodatkowych informacji bez konieczności wpisywania adresu strony. Co druga osoba biorąca udział w badaniu (51 proc.) wybrała szybkość dostępu do informacji (brak konieczności wpisywania linku w przeglądarce) jako najistotniejszy powód skanowania piktogramu. Drugim najczęstszym motywatorem skanowania są możliwości uzyskania zniżek/rabatów (45 proc.) lub po prostu aktywacje sprzedażowe, dlatego najchętniej skanujemy QR kody w sklepach detalicznych, przy czym zniżki w większym stopniu interesują kobiety (52 proc.) niż mężczyzn.

Najpopularniejsze miejsca, gdzie najczęściej skanuje się̨ QR kody w Polsce to sklepy i drogerie (38 proc.), strony internetowe (37 proc.) i środki transportu (26 proc.) - czytamy w raporcie HX Study. Mężczyźni (56 proc.) chętniej skanują̨ ze stron internetowych niż̇ kobiety, natomiast w sklepach detalicznych to kobiety (53 proc.) częściej sięgają̨ po telefon, aby zeskanować́ kod. - QR kody dostarczają dodatkowych informacji, ułatwiają nam pewne procesy, skracają ścieżki decyzyjne (możemy „wejść” do sklepu online choćby na przystanku tramwajowym) lub też pozwalają rozpocząć dodatkową interakcję z użytkownikiem – mówi Marta Zuska.

Umieszczenie kodu w innym miejscu niż centralny punkt plakatu, minimalizuje szansę, że zostanie zeskanowany i dojdzie do pożądanej przez markę interakcji. Ważna jest również dobra zachęta. Plakat reklamowy z kodem powinien zawierać call to action, a więc dobry powód, aby ludzie zechcieli zeskanować kod – dodaje Marta Górecka.