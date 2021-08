Komputronik wprowadza odroczoną płatność dla biznesu. Partnerem PragmaGO

Komputronik rozwija ofertę dla biznesu, a odroczona płatność od PragmaGO stanowi jej atrakcyjne uzupełnienie w tym zakresie - komentuje Danuta Czapeczko, Dyrektor sprzedaży ds. B2B e-commerce. Fot. materiały prasowe

Fintechowa spółka PragmaGO SA poinformowała, że wdrożyła swoją usługę odroczonej płatności dla klienta biznesowego w Komputronik.pl.

- Z rodzaju asortymentu naszego partnera oraz potwierdzonych przez niego danych wynika wprost, że dla Komputronik SA klient biznesowy to znacząca część sprzedaży. Wobec tego, Komputronik rozwija ofertę dla biznesu, a odroczona płatność od PragmaGO stanowi jej atrakcyjne uzupełnienie w tym zakresie - komentuje Danuta Czapeczko, Dyrektor sprzedaży ds. B2B e-commerce.

Klienci będą mogli odroczyć termin płatności od 14-stu do 30-stu dni za dowolny zakup w sklepie Komputronik przy wartości koszyka już od 100 zł brutto. Nie ma ograniczeń w zakresie wybranego asortymentu.

- Z naszych obserwacji wynika, że firmy aktywne w e-commerce czasami są niejako przymuszane do korzystania z rozwiązań konsumenckich, które często nie są dostosowane do oczekiwanych wysokości udzielanego finansowania i których nie mogą wliczyć w koszty prowadzenia działalności. Limity dostępne dla biznesu w Komputronik.pl to 30.000 zł z możliwością ich zwiększania w trakcie współpracy – podkreśla Danuta Czapeczko.

PragmaGO SA to polski fintech notowany na GPW, który w marcu br. pozyskał większościowego udziałowca Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu. Zgodnie z wieloma zapowiedziami zarządu realizuje strategię rozwoju dystrybucji produktów finansowych i ich obsługi operacyjnej online w zróżnicowanych kanałach, ze szczególnym uwzględnieniem B2B e-commerce. Obecnie jest wyłącznym dostawcą Odroczonej Płatności dla Firm w Allegro Biznes.

Spółka funkcjonuje w branży finansowania MSP od 1996 r. W 2017 r. przyjęła onlinową strategię, która zmieniła oblicze spółki i uczyniła z niej czołowy polski fintech zbudowany na ponad 20-letnich doświadczeniach we współpracy z Klientami z sektora MSP. Rozwój spółki wspiera technologiczna spółka zależna Mint Software. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Polish Enterprise Funds SCA, wartość inwestycji wyniosła 75 mln zł.