Kontrowersje wokół ceny wzmacniacza UNITRA. Przygotowaliśmy porównanie i krótką próbkę dźwięku

Wzmacniacz jest sercem każdego układu audio. Jest urządzeniem elektronicznym, który służy do zwiększania mocy sygnału audio. Jego głównym zadaniem jest wzmocnienie słabego sygnału audio, aby mógł być odtwarzany przez głośniki lub słuchawki z większą głośnością i jakością dźwięku. Wzmacniacze są nieodłącznym elementem większości systemów audio, umożliwiając odtwarzanie muzyki i dźwięków z różnych źródeł. Chcąc poznać, co prezentuje kultowa już marka UNITRA, porównamy ją z innymi popularnymi modelami, które są dostępne w sieci.

UNITRA a wzmacniacze SONY, JBL oraz Panasonic - porówanie

Zanurzmy się w porównanie tych czterech różnych modeli sprzętu audio: Unitra WSH-805, JBL SA750 Srebrny, Sony 7.2-Kanałowy 8K TA-AN1000 oraz Panasonic SA-XR700. Każdy z nich ma coś do zaoferowania, jeśli chodzi o jakość dźwięku i funkcje. Przeanalizujmy teraz szczegóły dotyczące tych urządzeń, takie jak moc, wygląd i cena, ale w bardziej przyziemny sposób.

UNITRA a wzmacniacze SONY, JBL oraz Panasonic - porównanie, fot. dlahandlu.pl|RK

Jeśli chodzi o moc, to Unitra WSH-805 posiada 2x 80W/135W, co oznacza, że zapewnia solidne brzmienie. JBL SA750 Srebrny oferuje moc 120 W, co powinno być wystarczające, aby cieszyć się głośnym i czystym dźwiękiem. Sony 7.2-Kanałowy 8K TA-AN1000 ma potężne 120 W x 2, co pozwoli Ci zanurzyć się w pełnym dźwięku przestrzennym. Natomiast Panasonic SA-XR700 zapewnia moc 100 W x 2, co jest dobrym wyborem dla mniejszych pomieszczeń.

Jeśli chodzi o wygląd i styl, Unitra WSH-805 prezentuje się stylowo i ma pewien retro urok. JBL SA750 Srebrny jest wykonany w nowoczesnym, czarnym wykończeniu, które na pewno przyciągnie uwagę. Sony 7.2-Kanałowy 8K TA-AN1000 ma klasyczną obudowę i mały rozmiar, a srebrno-szare wykończenie dodaje mu elegancji. Panasonic SA-XR700 także ma klasyczny design i srebrno-szare wykończenie, które pasuje do wielu wnętrz.

Jakość dźwięku marki Unitra

Unitra WSH-805 oferuje czysty dźwięk dzięki dual mono push-pull w pełni analogowym na elementach dyskretnych. JBL SA750 Srebrny wykorzystuje przetwornik cyfrowo-analogowy, co może przekładać się na precyzyjne brzmienie. Sony 7.2-Kanałowy 8K TA-AN1000 również posiada przetwornik cyfrowo-analogowy, co zapewnia dokładne odwzorowanie dźwięku. Panasonic SA-XR700, z kolei, oferuje solidne brzmienie i jest dobrą opcją dla osób preferujących bardziej tradycyjny dźwięk.

Cena wzmacniacza marki UNITRA

Teraz, jeśli chodzi o ceny, Unitra WSH-805 wyceniana jest na 14 999 zł, JBL SA750 Srebrny to około 14 399 zł, Sony 7.2-Kanałowy 8K TA-AN1000 kosztuje około 4199 zł, a Panasonic SA-XR700 to propozycja w cenie około 1170 zł.

Ważne jest także wspomnieć o dwóch kluczowych czynnikach dotyczących jakości dźwięku - stosunku sygnału do szumu (SNR) oraz współczynniku zniekształceń harmonicznych (THD).

SNR marki UNITRA, JBL, Sony i Panasonic

SNR, czyli stosunek sygnału do szumu, to miara czystości dźwięku. Im wyższe jest SNR, tym mniej zakłóceń będzie słyszalnych w stosunku do poziomu sygnału dźwiękowego. Unitra WSH-805 posiada SNR większy niż 100 dB, co oznacza, że oferuje czysty dźwięk bez znaczących zakłóceń. JBL SA750 Srebrny deklaruje SNR na poziomie 120 dB przy wejściu 1V, co sugeruje bardzo czysty dźwięk bez niepożądanych szumów. Sony 7.2-Kanałowy 8K TA-AN1000 ma SNR na poziomie 98 dB, co jest wciąż akceptowalne i powinno zapewnić dobrą jakość dźwięku. Panasonic SA-XR700 deklaruje SNR na poziomie 90 dB, co również jest przyzwoite, choć nieco niższe niż pozostałe modele.

Współczynnik THD marki UNITRA, JBL, Sony i Panasonic

Drugim czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest współczynnik zniekształceń harmonicznych (THD). THD mierzy stopień zniekształceń sygnału dźwiękowego w porównaniu do oryginalnego sygnału. Im niższy współczynnik THD, tym mniejsze zniekształcenia i bardziej wierny dźwięk. Unitra WSH-805 ma THD na poziomie 0,02%, co jest bardzo niskim poziomem zniekształceń. JBL SA750 Srebrny osiąga zaledwie 0,002% THD, co sugeruje, że zapewnia bardzo czysty dźwięk bez większych zniekształceń. Sony 7.2-Kanałowy 8K TA-AN1000 ma THD wynoszący 0,9%, co jest nieco wyższym poziomem w porównaniu do pozostałych modeli. Panasonic SA-XR700 deklaruje THD na poziomie 0,09%, co jest trochę wyższe niż w pozostałych urządzeniach.

Podsumowując, każdy z tych czterech modeli sprzętu audio ma swoje unikalne cechy i oferuje różne możliwości. Unitra WSH-805 wyróżnia się solidną mocą i stylowym designem. JBL SA750 Srebrny zapewnia czysty dźwięk i nowoczesne wykończenie. Sony 7.2-Kanałowy 8K TA-AN1000 oferuje potężne brzmienie i wsparcie dla systemu dźwięku przestrzennego.