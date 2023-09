Kosmetyczna sieć powiększyła się o kolejny magazyn

Arvato zajmie się całą logistyką dostaw do sklepów i szybko rozwijającego się e-sklepu DOUGLAS w regionie Dach – w tym zarządzanie zwrotami. Nowe centrum logistyczne utworzy w Hamm nawet 400 miejsc pracy.

Dzięki nowemu magazynowi, Arvato trzykrotnie zwiększyło pojemność magazynową w Europie.



Sercem magazynu jest najnowocześniejszy system wahadłowy austriackiej firmy KNAPP, z którą Arvato współpracuje od wielu lat.

Z Hamm można wysyłać do 114 000 paczek dziennie. Szybką dostawę do klientów w regionie DACH wspiera bardzo dobra lokalizacja centrum we wschodnim Zagłębiu Ruhry i połączenie z kilkoma autostradami.