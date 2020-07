Krakowski showroom fabryki przyszłości - roboty i okulary AR

Roboty podłączone do sieci, okulary AR, mobilne roboty autonomiczne, analiza danych i symulacje – to tylko niektóre z nowych technologii, które zmieniają świat. Już wkrótce będzie można zobaczyć je zobaczyć w krakowskim showroomie fabryki przyszłości. To element krakowskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub DIH), który powstaje przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju jako jedno z pięciu konsorcjów naukowo-biznesowych powołanych do transformacji polskich firm na drodze transformacji w kierunku przemysłu 4.0

Z myślą o wsparciu polskich firm w procesie transformacji cyfrowej i robotyzacji produkcji powstał projekt krakowskiego Digital Innovation Hub. Przedsiębiorcy, głównie z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, będą mogli uzyskać tam wielopoziomową pomoc we wchodzeniu w przestrzeń rozwiązań przemysłu 4.0.

Za inicjatywą tą stoi założenie, że robotyzacja, automatyzacja i cyfryzacja nie tylko wspomagają konkurencyjność firm, podnosząc produktywność, ale także pozwalają zwiększać ich dochody. Z kolei firma, która powiększa swoje dochody, ma także większą pulę pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników, a lepiej wynagradzani pracownicy budują lepsze organizacje.

- Istnieje wiele powodów dla których automatyzacja jest korzystna dla gospodarki. Im bardziej automatyzacja polskiego przemysłu będzie zaawansowana, tym większe pojawi się zapotrzebowanie na pracę w innych dziedzinach, najczęściej lepiej płatnych niż w obsłudze tradycyjnych linii produkcyjnych – zauważa wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

I dodaje: Dlatego chcemy wykorzystać pewien przełom mentalny wokół stosowania technologii, który pojawił się w związku z epidemią COVID-19, i przekierować polski przemysł na tory szybszej automatyzacji.

Obecnie hub buduje infrastrukturę i potencjał szkoleniowo-doradczy. Już wkrótce będzie można też osobiście odwiedzić showroom hub4industry w Krakowie, by zobaczyć i w praktyce sprawdzić technologie przemysłu 4.0 przed decyzją o inwestycji. Otwarcie jest planowane na jesień tego roku.

hub4industry Digital Innovation Hub to hub Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firm: ASTOR, T-Mobile, uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a także ekspertów z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki.