Krakowskie centrum usług Heineken bardziej scyfryzowane

HEINEKEN Global Shared Services to integralna część HEINEKEN, która jest obecna w Krakowie od 2012 roku.

Rewolucja HEINEKEN Experience

Jednym z głównych celów HEINEKEN podczas modernizacji biura w Polsce było spełnienie wymagań hybrydowego miejsca pracy, aby przyciągnąć wykwalifikowanych ludzi z całej Europy. Kolejną kwestią była chęć przeniesienia zarządzania infrastrukturą do modelu usług zarządzanych, aby umożliwić stosunkowo niewielkiemu wewnętrznemu zespołowi IT skupienie się na usługach wewnętrznych.

Migracja pracowników do chmury

Cała infrastruktura LAN i Contact Center została przeniesiona do modelu usług zarządzanych z wykorzystaniem rozwiązań Cisco.

W krakowskim biurze działa system rezerwacji biurek, miejsc parkingowych, sal konferencyjnych, a nawet półek na rzeczy. Pracownicy mają podgląd na to, kto w danym dniu planuje przyjść do biura i gdzie usiądzie, co może być pomocne w organizacji współpracy zespołowej.

NTT nawiązało również współpracę z firmą Logitech w zakresie rozwiązań sprzętowych dedykowanych do pracy zdalnej. W krakowskim biurze zamontowano teraz kamery, systemy audio, terminale wideo oraz bezprzewodowe urządzenia wskazujące.