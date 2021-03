Kwestia dezynfekcji koszyków sklepowych nie będzie regulowana prawnie

Koszyki sklepowe są newralgicznym nośnikiem bakterii? fot. shutterstock

Nie będzie dodatkowych wytycznych dla sklepów ws. dezynfekcji wózków i koszyków sklepowych w czasie pandemii koronawirusa. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, zapisy w tym zakresie znajdujące się w procedurach wewnętrznych poszczególnych punktów sprzedaży są wystarczające.

1 marca pisaliśmy, że poseł Krzysztof Śmiszek zapytał ministra zdrowia czy w związku z pandemią koronawirusa resort rozważa wprowadzenie rozwiązań lub zaleceń w kierunku dezynfekcji wózków i koszyków sklepowych. Jego zdaniem koszyki sklepowe są newralgicznym nośnikiem bakterii, patogenów i innych drobnoustrojów.

Poseł pisał: " (...) dostępne m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wytyczne oraz protokoły sanitarne wskazują zarządcom sklepów czy centrów handlowych szereg rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Wśród zaleceń nie ma jednak jakichkolwiek wskazówek dotyczących dezynfekcji wózków i koszy sklepowych. Z uwagi na swoje przeznaczenie rękojeści i uchwyty wózków oraz koszy sklepowych są newralgicznym nośnikiem bakterii, patogenów i innych drobnoustrojów – co zostało zauważone w publikacjach naukowych na długo przed epidemią SARS-CoV-2. Brak zaleceń dotyczących dezynfekcji tych powierzchni może znacząco sprzyjać rozwojowi epidemii, pomimo wprowadzania innych zasad sanitarnych w obiektach handlowych."

Przeczytaj także: Wózki sklepowe z sieci rybackich w Biedronce

Odpowiedzi udzielił Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu MZ:

" (...) Wobec wynikających z przepisów obowiązków dotyczących zapewnienia w ramach procedur kontroli wewnętrznej m.in. sposobu i częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji wózków i koszy sklepowych, nie ma konieczności określania dodatkowych zaleceń i wytycznych w tym zakresie dla obiektów handlowych. Zapisy w tym zakresie znajdujące się w procedurach wewnętrznych poszczególnych punktów sprzedaży są wystarczające.

Jednocześnie, uprzejmie informuję również, że konieczność zapewnienia czystości wózków / koszyków w sklepach ze względów przeciwepidemicznych została także zauważona na początku pandemii. Wówczas, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowało rekomendacje dla branży handlowej. W dniu 10 marca 2020 r. zostały opublikowane Zalecenia dla obiektów handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w których m.in.: zalecono zapewnienie, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne, a powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki - były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.

Ponadto należy podkreślić, że Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (zrzeszająca sieci handlowe, które są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu oraz właściwego stanu higienicznego wózków i koszyków sklepowych), w komunikacie zamieszczonym na stronie http://pohid.pl/komunikat-wsprawie-koronawirusa/ poinformowała, że placówki handlowe stosują zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wdrożyły wewnętrzne procedury w zakresie bezpieczeństwa produktów i warunków sanitarnych. Wymagania te w trakcie pandemii są kontrolowane w ramach bieżących kontroli, również tych wynikających z działań przeciwepidemicznych.