Łąki kwietne, zbieranie deszczówki i pompy ciepła - 12. sklep IKEA w Polsce ma być wzorem ekologii

fot. materiały prasowe

Pozytywny wpływ na ludzi, dbałość o środowisko naturalne i kurczące się zasoby planety oraz przejście w 2030 roku na gospodarkę o obiegu zamkniętym - to główne cele strategii People & Planet Positive przyjętej w 2012 roku przez IKEA. Powstający w Szczecinie sklep sieci ma być najbardziej ekologicznym obiektem IKEA w Polsce.

Ogrzewany i chłodzony energią geotermalną

Sklep IKEA będzie całkowicie niezależny od zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Do ogrzania obiektu używana będzie energia pozyskana z ziemi za pomocą gruntowych wymienników ciepła. Tworzą one zamknięty obieg wody, którego „sercem” jest pompa ciepła. Zimna woda wpompowywana jest na głębokość około 100 metrów i tam ogrzewana naturalną energią geotermalną. Następnie wpompowywana jest na powierzchnię, a po przejściu przez pompy ciepła używana jest do ogrzania budynku oraz przygotowania ciepłej wody. Aby korzystać z naturalnej energii, jaką daje ziemia, wykonano 192 odwierty. W przeciwieństwie do innych tego typu inwestycji, w obiegu nie stosuje się glikolu, a jedynie wodę, co jest bezpieczniejsze dla środowiska. Jedynie w okresie najniższych temperatur jako zapasowe źródło ciepła mogą być wykorzystane dwa kotły grzewcze zasilane paliwem ekologicznym z biomasy - pelletem.

Latem energia geotermalna będzie naturalnym źródłem chłodu i wesprze tradycyjną klimatyzację. Natomiast w okresach przejściowych - wiosną, jesienią oraz w czasie dużych różnic temperatur między dniem a nocą - instalacje grzewcze i wentylacja będą działały w trybie freecooling. W tym trybie pompy cieplne są wyłączone, a obiekt jest wentylowany świeżym powietrzem, które w zależności od potrzeb schładza go lub ogrzewa.

Dodatkowo do podgrzania wody w sklepie będzie wykorzystywana energia cieplna wytwarzana przez urządzenia chłodnicze, w które wyposażona jest część gastronomiczna sklepu IKEA.

Oświetlany światłem naturalnym

Dzienne światło zapewnia pracownikom i klientom sklepu większy komfort pracy i zakupów, a także pozwala na zapoznanie się z asortymentem IKEA w bardziej naturalnym świetle. W szczecińskim sklepie zastosowano m.in. przeszklenia w elewacji budynku, jak również świetliki rurowe. Zamontowana w nich soczewka skupia światło naturalne, doświetlając przestrzeń. Natomiast system oświetlenia sztucznego oparty jest wyłącznie o energooszczędne żarówki LED.

Wykorzystujący deszczówkę

Szczeciński sklep pełen będzie wodooszczędnych rozwiązań. W obiekcie wykorzystywana będzie woda opadowa. Deszczówka zbierana z dachu sklepu będzie oczyszczana i przechowywana w zbiornikach wewnętrznych obiektu, a następnie wykorzystywana do spłukiwania toalet i podlewania łąki kwietnej, która powstanie wokół budynku. Dodatkowo sklep został wyposażony w monitoring zużycia wody, zapobiegający ewentualnym jej wyciekom.

Otoczony zielenią