Cyfrowy bliźniak uratuje łańcuchy dostaw?

Łańcuchy dostaw w rozsypce

Niemal ¾ przedsiębiorców potrzebowało po pandemii COVID-19 więcej niż trzech miesięcy, by odrobić straty wywołane zakłóceniami w łańcuchach dostaw – wynika z raportu Instytutu Badawczego Capgemini, który podsumowuje odporność łańcucha dostaw w świecie po pandemii. Pokazuje to, jak podatne na czynniki zewnętrzne są dotychczasowe metody produkcji i dystrybucji towarów.

Najlepszym sposobem reagowania na nieplanowane zdarzenia jest ich przewidywanie, a najlepszym sposobem przewidywania jest wcześniejsze modelowanie potencjalnych reakcji – mówi Brian Kilcourse, partner zarządzający w Retail Systems Research.

W globalnych łańcuchach dostaw producenci muszą zrównoważyć odpowiedni przepływ dostawców, surowców i specjalistycznych procesów z nieprzewidzianymi zmianami popytu wśród konsumentów. Ilość zmiennych sprawia, że specjaliści ds. produkcji nie będą w stanie wyprzedzać konkurencji i generować zysków, jeżeli będą polegać tylko na arkuszach kalkulacyjnych i innych tradycyjnych metodach planowania.

Jak łączenie technologii pomoże logistykom?

W zabezpieczeniu się przed potencjalnymi zdarzeniami może pomóc cyfrowy bliźniak wsparty zaawansowaną analityką. Cyfrowy bliźniak to, w tym przypadku, wirtualna kopia całego łańcucha dostaw, z jakim mamy do czynienia w świecie rzeczywistym. W tym przypadku napędzany jest jednak przez AI, która pomaga połączyć planowanie i prognozowanie popytu z planowaniem produkcji i zapasów. Stojący za tym rozwiązaniem eksperci firm SAS i Cosmo Tech oceniają, że umożliwi ono dokładniejszy wgląd w przyszłość operacji. Umożliwi także rozgrywanie operacyjnych gier typu "co by było, gdyby" przed wdrożeniem decyzji w życie, a co najważniejsze – przed zmaterializowaniem się danego ryzyka.

Menedżerom łańcucha dostaw trudno jest przewidzieć wpływ decyzji, zakłóceń lub nieoczekiwanych zdarzeń na całą organizację – mówi Hugues de Bantel, współzałożyciel i dyrektor generalny Cosmo Tech. – Połączone technologie SAS i Cosmo Tech pozwalają zrozumieć w czasie rzeczywistym nie tylko jak działają organizacje, ale jak będą działać, nawet w sytuacjach, których nigdy wcześniej nie doświadczyły.

Dzięki współpracy firm SAS i Cosmo Tech, cyfrowy bliźniak został wyposażony w dodatkowe aplikacje, które umożliwią skuteczne symulowanie operacji łańcucha dostaw.