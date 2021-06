Leroy Merlin wprowadza Oney Raty

W pierwszej fazie usługa Oney Raty została wdrożona w 16 sklepach, fot. za Facebook/LeroyMerlinPolska

Leroy Merlin jest kolejną siecią handlową, która udostępniła swoim klientom Oney Raty. W pierwszej fazie usługa, która umożliwia zdalne rozłożenie płatności za zakupy na raty, została wdrożona w 16 sklepach. Dalsze poszerzenie liczby punktów planowane jest jeszcze w tym roku.

Leroy Merlin to kolejna po Auchan i Decathlon sieć, w której Oney Polska wdrożyła jedyne na rynku digitalowe rozwiązanie kredytowe przeznaczone dla stacjonarnych sklepów i usług.

- Dzięki Oney Raty nasi klienci mogą szybko i bez zbędnych formalności uzyskać finansowanie dla swojego projektu związanego z domem czy ogrodem – skomentowała Iwona Sierzputowska, dyrektor finansowa Leroy-Merlin Polska.

Oney Raty jest prostym w obsłudze rozwiązaniem płatniczym, które pozwala klientom Leroy Merlin samodzielne uzyskać pożyczkę na całość lub część zakupów. By skorzystać z aplikacji potrzebny jest jedynie smartfon, numer dowodu osobistego i dostęp do bankowości internetowej, a uzyskanie kredytu zajmuje mniej niż 10 minut. Na stronie oneyraty.pl podaje się kwotę i liczbę rat oraz wypełnia krótki wniosek. Następnie odbywa się weryfikacja tożsamości jedną z dwóch metod: Blue Media (przelew weryfikacyjny ) lub Kontomatik (logowanie do konta bankowego). Na koniec kupujący akceptuje umowę i płaci w kasie otrzymanym kodem kreskowym. Wszystko dzieje się online, bez potrzeby weryfikacji kredytu przez kasjera.

Partnerem odpowiedzialnym za dostarczenie rozwiązania pożyczkowego jest młody fintech Smartney, również należący do Grupy Oney. Jego misją jest między innymi dostarczanie mądrych i nowoczesnych rozwiązań finansowych.