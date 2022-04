Liderzy CX wykorzystują sztuczną inteligencję

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2670 respondentów, z których tylko 15 proc. zostało zakwalifikowanych jako liderzy CX. Warto się na nich wzorować.

Badanie Delivering Experiences That Win Business and Build Loyalty: CX Champions Share Their Strategies, zrealizowane przez MIT Sloan Managment Rewiev Connections przy współpracy z SAS, prezentuje najlepsze praktyki i doświadczenia firm, które uzyskują lepszy zwrot z inwestycji w rozwiązania CX, niż konkurencja Sukces zawdzięczają jasno zdefiniowanym standardom w zakresie przepływu informacji wewnątrz firmy, szerokiemu wykorzystaniu analityki i sztucznej inteligencji oraz wdrożeniu procesów związanych z Customer Experience w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko w jego wybranych obszarach.

- Ponad 40 proc. firm biorących udział w badaniu planuje zwiększenie inwestycji w technologie CX nawet o 25 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat, a około 35 proc. oczekuje zwiększenia inwestycji z tego tytułu nawet o 50 proc. Dlatego firmy potrzebują planów działania, dzięki którym uzyskają lepsze wyniki w dziedzinie tworzenia doświadczeń klienta - mówi Lisa Loftis, główny specjalista ds. marketingu produktów w SAS Customer Intelligence.

Co decyduje o sukcesie?

Liderzy wykorzystują zaawansowaną analitykę i sztuczną inteligencję do budowy relacji z klientem. Ponad 80 proc. z nich polega na analizie danych w całym cyklu życia klienta: od badania potencjalnego klienta, przez jego pozyskiwanie, aż po bieżącą obsługę. Są oni trzy razy bardziej skłonni do polegania na sztucznej inteligencji niż inne mniej zaawansowane firmy, u których częstotliwość wykorzystywania AI wynosi mniej niż 40 proc.

Championi CX deklarują, że w ciągu najbliższych dwóch lat:

- 86% będzie posługiwało się zaawansowanymi rozwiązaniami do personalizacji;

- 84% zaadaptuje technologię zbierania danych w czasie rzeczywistym;

- 81% będzie wykorzystywało chatboty wspomagane przez sztuczną inteligencję;

- 72% zaadaptuje połączone doświadczenia omnichannelowe.

Badanie pokazuje też, że liderów Customer Experience cechuje duża skłonność do stosowania innowacji. Aby poprawiać doświadczenia klienta, wykorzystują inteligentnych asystentów, którzy są osadzani w towarach i usługach. Dodatkowo wykorzystywane przez nich narzędzia analityczne zapewniają możliwość prowadzenia analiz w czasie rzeczywistym.