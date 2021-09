Lidl ma 3000 kas samoobsługowych w swoich sklepach

To już 3000 kas samoobsługowych w 2/3 sklepów Lidl Polska. Jak podkreśla sieć, rozwiązanie w dalszym ciągu będzie rozszerzane. Klienci chętnie korzystają z kas samoobsługowych, które sprawdzają się zwłaszcza przy średnich i małych zakupach. W strefie kas samoobsługowych zawsze jest obecny jeden pracownik, który wspiera klientów w samodzielnym kasowaniu zakupów.

Sieć rozpoczęła implementację kas we wrześniu 2019 r. Pierwsza kasa samoobsługowa pojawiła się w Poznaniu. Dziś rozwiązanie jest dostępne w sklepach sieci Lidl w całej Polsce, a 3000 kasa właśnie została uruchomiona w Chojnicach.

W kategorii owoców i warzyw oraz pieczywa zastosowano automatyczne ważenie i kasowanie owoców oraz warzyw, które są oznaczone naklejką z kodem. W kasie samoobsługowej można skorzystać ze wszystkich zniżek i kuponów w ramach aplikacji Lidl Plus oraz zapłacić kartą płatniczą, kartą prezentową lub Lidl Pay – funkcją płatności mobilnych w aplikacji zakupowej Lidl Plus.