Lidl testuje Lidl Pay wśród swoich pracowinków

Lidl Pay ruszy za kilka miesięcy, fot. materiały prasowe

W komunikacie skierowanym do Wirtualnemedia.pl Lidl informuje, że aktualnie prowadzi testy funkcjonalności Lidl Pay wśród pracowników i ich rodzin (tzw. faza Family&Friends). Testem objęto blisko 200 sklepów Lidl Polska w województwie wielkopolskim oraz mazowieckim.

Według planów platforma Lidl Pay będzie dostępna szeroko dla klientów w ciągu kilku miesięcy.

- W marcu br. udostępniliśmy aplikację Lidl Plus, teraz stawiamy kolejny krok i pracujemy nad uruchomieniem płatności mobilnych Lidl Pay. Już wkrótce klienci będą mogli w łatwy sposób przy pomocy jednego skanowania zapłacić za zakupy oraz skorzystać ze wszystkich rabatów dostępnych dla użytkowników Lidl Plus - zapewnia Aleksandra Robaszkiewicz, head of Corporate Communication Lidl Polska.

