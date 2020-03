Lidl testuje Lidl Pay wśród swoich pracowników

Lidl Pay ruszy za kilka miesięcy, fot. materiały prasowe

Faza testów funkcjonalności Lidl Pay wśród pracowników i ich rodzin (tzw. faza Family&Friends) trwa. Testem objętych zostało blisko 200 sklepów.

Lidl Pay to funkcjonalność umożliwiająca płatności mobilne w aplikacji Lidl Plus. Wkrótce rozwiązanie będzie dostępne dla użytkowników w całym kraju.

- Pracujemy nad funkcjonalnością Lidl Pay, która umożliwi dokonywanie transakcji mobilnych. Wkrótce klienci będą mogli przy pomocy jednego skanowania zapłacić za zakupy oraz skorzystać ze wszystkich rabatów dostępnych dla użytkowników Lidl Plus – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska



Lidl Pay to nowa funkcjonalność dedykowana użytkownikom aplikacji Lidl Plus. Skanując kartę Lidl Plus czytnikiem w strefie kas, jednocześnie naliczane są rabaty oraz dokonywana jest płatność.