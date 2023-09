Lidl wykorzystuje w 100% zieloną energię. Sieć publikuje raport

Każda decyzja podjęta dzisiaj ma wpływ na najbliższą przyszłość i świat, w jakim będą żyły kolejne pokolenia. Takie przekonanie przyświeca działaniom Lidl Polska - informuje sieć. Firma realizuje cele środowiskowe i społeczne oraz standardy uczciwego postępowania, których etapy realizacji zostały ujęte w najnowszym raporcie zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2021-2023. Raport został sporządzony zgodnie ze standardami GRI i obejmuje sześć kluczowych obszarów: ochronę klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochronę zasobów naturalnych, uczciwe działanie, promowanie zdrowia oraz angażowanie w dialog o zrównoważonym rozwoju.

Lidl Polska - główne fakty z raportu

Lidl Polska przeszedł na 100% użycie zielonej energii elektrycznej w Zakresie 1 i 2 (poprzez zakup z sieci energii elektrycznej pochodzącej z OZE oraz wytwarzanie własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych).

Poszerzenie ofertę produktów od polskich dostawców (do 58,7%).

Zwiększenie asortyment wegetariańskich substytutów mięsa co najmniej o 25% względem 2020 roku.

Zmniejszenie skali marnowania żywności poprzez rozszerzenie programu „Kupuję, nie marnuję” na wszystkie produkty wagowe oraz pośredniczenie w przekazywaniu darowizn rzeczowych do organizacji pozarządowych.

Rozwój firmy widoczny jest w liczbach. Do lutego 2023 roku wzrosła liczba pracowników Lidl Polska (+8,3%, do 27 231 osób), dostawców z Polski (+9,3%) oraz wartość produktów polskich producentów, eksportowanych za pośrednictwem sieci na inne rynki Europy (+33,9%, do 4,65 mld zł).

Firma działa też na rzecz lokalnej społeczności. W 2022 roku sieć zorganizowała m.in. akcję Szkoły Pełne Talentów, przekazując ponad 30 tys. nagród do przeszło 10 tysięcy polskich szkół, a także dwa programy edukacyjne (z Fundacją WWF Polska oraz Federacją Polskich Banków Żywności), których celem było uwrażliwienie dzieci na potrzeby środowiska. Już czternasty rok z rzędu sieć handlowa wspierała zbiórkę Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (łącznie, wraz z klientami i pracownikami, przekazała na ten cel ponad 43 mln zł). Reagowała także na bieżące wydarzenia: w 2022 roku Grupa Schwarz, której częścią jest Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc dotkniętym wojną i kryzysem uchodźczym obywatelom Ukrainy ponad 47 mln zł. Z kolei, w czasie rosnącej inflacji, firma dbała nieustannie o wysoką jakość produktów, bezpieczeństwo żywności, niskie ceny i – tym samym – komfortowe warunki życia polskich rodzin.

Plany Lidl Polska

W najbliższych latach sieć planuje dalszą realizację celów, w tym:

Do 2025 roku:

Zmniejszenie do 20% zużycia plastiku w opakowaniach swoich marek własnych.

Wykorzystanie średnio 25% recyklatów w plastikowych opakowaniach produktów marek własnych.

Redukcję średniej ważonej zawartości dodanego cukru i soli w asortymencie marek własnych o 20% względem roku bazowego 2015.

Kontynuacja zrównoważonego zaopatrzenia firmy w surowce krytyczne (np. kakao, kawa, herbata, ryby, bawełna).

Do 2030 roku:

Zredukowanie emisji operacyjnych z Zakresu 1 i 2 we wszystkich krajach obecności marki o 80% względem 2019 roku.

Użycie naturalnych czynników chłodniczych na poziomie 100% w posiadanych centrach logistycznych i sklepach.

- Fundamentem odpowiedzialnego zarządzania w Lidlu jest wnikliwa analiza naszego wpływu społecznego, gospodarczego i środowiskowego na otaczającą rzeczywistość. Przygotowanie raportu niefinansowego, zgodnego ze standardami GRI, to duże wyzwanie i ogrom wytężonej pracy całego zespołu. To proces, podczas którego analizie została poddana nie tylko cała firma, ale również nasi dostawcy i organizacje pożytku publicznego, z którymi współpracujemy. W rezultacie zyskujemy cenny wgląd w nasze postępy i jesteśmy w stanie zrozumieć, w którym miejscu znajdujemy się jako organizacja – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.