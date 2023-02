LifeTube inwestuje w usługi zwiększające przychody twórców

Największa w Europie Środkowo-Wschodniej grupa działająca w obszarze influencer marketingu i ekonomii twórców, która w samym 2022 roku wypłaciła influencerom blisko 70 mln złotych, właśnie uruchomiła nową usługę, której celem jest jeszcze lepsza monetyzacja tworzonych treści. Na czele nowo powstałego działu LifeTube Content Lab staje Sebastian Huber, dotychczasowy Country Manager Jellysmack na Polskę.

- W całej grupie rozumiemy, jak wyczerpującą pracą potrafi być praca twórcy. Ile wysiłku trzeba włożyć, jeżeli traktuje się ten zawód poważnie - mówi Marcin Jeziorski, partner w Mediacap, spółce inwestycyjnej będącej właścicielem LifeTube. - Dlatego unowocześniamy LifeTube tworząc usługi oraz narzędzia technologiczne, które pozwolą naszym twórcom na jeszcze większą efektywność w monetyzacji treści, które kreują oraz ich talentów. Bardzo się cieszę, że to Sebastian staje się jedną z twarzy zmian zachodzących w firmie. Oprócz fantastycznej energii wnosi ze sobą niezbędne doświadczenie wyniesione z Jellysmack i The Walt Disney Company. LifeTube Content Lab to dopiero przedsmak tego, co szykujemy - dodaje.