Linker Cloud ma 16 mln zł na rozwój sieci fulfillmentowej

Platforma dostarczana przez Linker Cloud pozwala na automatyzację procesów związanych zarówno z wysyłką, jak i z kompleksowym procesem obsługi zamówień. Dzięki dołączeniu do inteligentnej sieci fulfillmentowej, partnerzy firmy stają się częścią paneuropejskiej platformy biznesowej niosącej korzyści operatorom logistycznym i markom e-commerce.

Fulfillment dla sprzedaży zagranicznej

Z pomocą Linker Cloud, firmy e-commerce świadczące usługi na kilku rynkach międzynarodowych mogą przekazać wszystkie kwestie związane z logistyką w ręce profesjonalistów, a same skupić się na dalszym rozwoju biznesu.

Jak podkreśla Daniel Kierdal, CEO Linker Cloud: Rynek e-commerce rośnie w zawrotnym tempie, a cross-border dla wielu marek staje się najlepszą strategią na wzrost biznesu. Dlatego też zdecydowaliśmy się uruchomić sieć fulfillmentową, dzięki której sklepy i marki D2C będą mogły szybciej uruchomić sprzedaż w nowym kraju, nie martwiąc się o kwestie logistyczno-operacyjne, bo właśnie od tego jesteśmy my i nasza platforma.

Rozwiązanie dostarczane przez Linker Cloud to inteligentny, wirtualny ekosystem logistyczny oparty na autorskich rozwiązaniach technologicznych. Pozwala na szybką ekspansję na nowe rynki przy zachowaniu elastyczności operacyjnej oraz najwyższych standardów logistycznych.

Dostęp do wysyłek w całej Europie w 24 godziny

Sklepy współpracujące z Linker Cloud mogą wysłać pierwsze przesyłki już w tydzień po rozpoczęciu współpracy. Obszar geograficzny sieci pokrywa praktycznie całą Europę, co znaczy, że w większości przypadków paczki do konsumenta końcowego dotrą w 24 godziny od momentu złożenia zamówienia.

Wizja biznesowa Linker Cloud przekonała do zainwestowania w rozwój firmy nowych inwestorów: ffVC Poland (polsko-amerykański fundusz inwestycyjny) i Street Smart Capital z Finlandii. Z kolei fundusze Market One Capital i Kogito Venture, z którymi firma współpracowała już wcześniej, podjęły decyzję o zwiększeniu dotychczasowej inwestycji.

Jacek Łubiński z Market One Capital podkreśla: "Zdecydowaliśmy się na zwiększenie inwestycji w Linker Cloud, widząc dynamiczny rozwój zespołu i produktu. Potencjał rynkowy dla usług fulfillmentowych w cross-border e-commerce jest ogromny, a demokratyzacja tego typu produktów i udostępnienie ich dla szerszego grona klientów będzie jednym z trendów wspierających dalsze wzrosty. Darzymy zespół zarządzający dużym zaufaniem i z chęcią będziemy wspierać ich dalszą ekspansję międzynarodową i ambitny rozwój produktu".

Maciej Skarul, Partner ffVC w Polsce, dodaje: "Jesteśmy przekonani o silnych fundamentach do dalszego rozwoju rynku e-commerce. Co więcej, sprzedaż transgraniczna (cross-border) i model sprzedaży bezpośrednio do konsumentów (D2C) to odpowiedź na zmiany zachowań konsumenckich, a model biznesowy przyjęty przez Linker Cloud wpisuje się wzorowo w tą transformację. Linker Cloud wnosi bardzo dużą wartość do sektora i wspiera polskie jak i międzynarodowe firmy w ich rozwoju w oparciu o bardzo nowoczesne narzędzie."