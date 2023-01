LivePerson otworzy centrum rozwoju oprogramowania w Polsce. Pilnie szuka pracowników

LivePerson już ruszył z rekrutacją pracowników do swojego nowego centrum i chce zatrudnić w Polsce ok. 50 inżynierów oprogramowania w najbliższych miesiącach.

LivePerson oferuje wiodącą w skali globalnej platformę Conversational Cloud do wielokanałowej komunikacji między markami i klientami, która integruje pracę ludzi i botów, a także zawiera szereg narzędzi opartych o sztuczną inteligencję do analizowania zachowania i przewidywania intencji klientów.

Każdego miesiąca LivePerson obsługuje prawie miliard interakcji konwersacyjnych. Firma działa na rynku od 1995 roku, zatrudniając ponad 1200 pracowników. Od 2000 roku spółka jest notowana na giełdzie Nasdaq.

Model pracy zdalnej we wszystkich lokalizacjach

Nowi pracownicy LivePerson w Polsce na razie będą pracowali zdalnie z domów, ale po otwarciu centrum pojawi się także nieobowiązkowa opcja pracy z biura.

Zasady pracy zdalnej w LivePerson określa program „Work From Home”, który zabezpiecza wszystkie prawa pracownicze i stwarza w pełni komfortowe warunki do pracy w domu, co obejmuje dostawę i serwis sprzętu, ubezpieczenie zdrowotne, a także inne benefity pracownicze.

LivePerson zaczął wykorzystywać model pracy zdalnej we wszystkich swoich lokalizacjach w USA, Australii, Europie i Indiach na długo przed rozpoczęciem pandemii Covid-19, więc wszystkie procesy z tym związane są dobrze ugruntowane - informuje spółka.

Aktualnie LivePerson szuka osób na takie stanowiska, jak m.in. Datacenter/Infrastructure Engineer, Database Engineer, DevOps Engineer, BigData/Cloud DevOps Engineer, Network Operations Enginee, TechOps Engineer, Application Security Specialist, AppSec Architect, czy Penetration Tester. To okazja dla kandydatów na stanowiska techniczne, którzy chcą rozwijać swoją karierę w dużej międzynarodowej firmie z centralą w USA. Rekrutacja prowadzona jest przy pomocy firmy Alcor, która jest partnerem LivePerson w obszarze rekrutacji. Jej platforma z ofertami pracy jest dostępna pod adresem: https://alcor-bpo.com/it-vacancies.

Nowy hub technologiczny LivePerson w Europie

- LivePerson rozwija się i aby sprostać wymaganiom naszych klientów, budujemy nowe centrum technologiczne w Europie — miejsce, które zamieszkują jedne z najlepszych umysłów inżynierskich. Zespół ten obejmie wysoce techniczne i krytyczne role, które będą miały olbrzymi wpływ na to, jak firma działa, a także w jaki sposób wspiera osiąganie wyników przez wiele spośród największych marek na świecie, w tym także wiodące marki europejskie. Polska oferuje nam bogatą pulę talentów i jest dla nas idealną lokalizacją do zbudowania naszego nowego zespołu technicznego i badawczo-rozwojowego — mówi Todd Ebersviller, starszy wiceprezes ds. SRE/Ops w LivePerson.

Lokalizacja nowego centrum badawczo-rozwojowego w Polsce, a także szczegóły dotyczące funkcjonowanie nowego hubu technologicznego LivePerson w Europie mają zostać ogłoszone w pierwszym kwartale 2023 roku.

LivePerson jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań Customer Engagement opartych o sztuczną inteligencję. Umożliwiają one obsługę klientów tworząc doświadczenia, które trudno odróżnić od kontaktu z człowiekiem. Do klientów firmy należą takie marki, jak m.in. HSBC, Virgin Media i GM Financial, które dzięki rozwiązaniom LivePerson rozmawiają w sposób całkowicie spersonalizowany z milionami klientów.

Platforma LivePerson Conversational Cloud obsługuje prawie miliard interakcji konwersacyjnych każdego miesiąc, dostarczając bogaty zestaw danych do budowania połączeń, co umożliwia zmniejszenie kosztów, zwiększenie przychodów i pełną naturalność obsługi. W 2022 roku LivePerson została uznana przez magazyn „Fast Company” za najbardziej innowacyjną firmę zajmującą się sztuczną inteligencją na świecie.