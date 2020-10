LPP wdrożył sztuczną inteligencję do obsługi klientów e-sklepu

Klienci należących do LPP marek Reserved, Cropp, House, Mohito oraz Sinsay mogą już korzystać z pomocy konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Wdrożone we współpracy z firmą K2Bots.AI narzędzie pozwala obecnie na rozwiązanie 200 najbardziej popularnych problemów zgłaszanych do Contact Center przez klientów sklepów internetowych.

Druga generacja chatbotów firmy K2Bots.AI potrafi rozmawiać o 30 różnych statusach dostawy, pomaga przy zwrotach dokonywanych kurierem czy problemach z zamówieniem, samodzielnie wyjaśniając już 70 proc. takich spraw. W najtrudniejsze rozmowy lub w momencie, kiedy wymaga tego charakter zgłoszenia, włącza na chat konsultanta z Biura Obsługi Klienta.

Skuteczność prawidłowego rozwiązywania problemów oceniana jest w miarodajny sposób - przez człowieka, który analizuje przebieg wybranych rozmów z klientami i na tej podstawie wprowadza kolejne usprawnienia oraz dotrenowuje bota.

- Wdrożenie chatbota drugiej generacji to kluczowy krok w dostosowywaniu narzędzi obsługi klienta LPP do skokowego wzrostu sprzedaży w kanale online, który notujemy od kwietnia. To innowacyjne rozwiązanie, z możliwością przekazywania trudnych rozmów do człowieka jest najefektywniejszym i jednocześnie najłatwiej dostępnym dla klientów kanałem kontaktu. W następnym etapie chcemy, aby chatbot wsparł również obsługę klientów LPP na rynkach zagranicznych - komentuje Dawid Telepski, e-commerce operations manager w LPP.

Rozwiązanie wprowadzone w LPP jest kolejnym po IKEA chatbotem drugiej generacji uruchomionym dla branży retail przez K2Bots.AI.