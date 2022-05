LPP zatrudniło 600 specjalistów IT. Pierwsze zadanie - koniec z papierowymi kuponami

Dzięki WEBCON BPS, krakowskiemu rozwiązaniu do błyskawicznego budowania narzędzi IT bez kodowania, odzieżowy gigant wyeliminował 4 tony papierowych kuponów zniżkowych na zakupy w sklepach LPP używanych przez niemal 32 tys. pracowników spółki.

W ten sposób LPP zoptymalizowało koszty i wygodę swoich zespołów, dbając jednocześnie o środowisko.

LPP S.A. przez 30 lat urosło do roli lidera branży odzieżowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś sieć spółki liczy ponad 2 tys. salonów stacjonarnych marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay w 25 krajach. Swoje przychody (w 2021 roku na poziomie 14 mld zł) LPP inwestuje między innymi w cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych. Warto podkreślić, że do tego celu polski producent odzieży wydzielił podmiot – własny software house – Silky Coders, zatrudniający już niemal 600 specjalistów IT.

Efektywna automatyzacja 28 procesów biznesowych i 120 obiegów dokumentów w LPP możliwa jest dzięki platformie low-code wykorzystywanej przez Silky Coders. To rozwiązanie pozwalające – bez konieczności kodowania – budować i stale rozwijać aplikacje biznesowe na komputery oraz urządzenia mobilne.

– LPP jest jednym z największych klientów z branży odzieżowej, z którym współpracujemy już od ponad 10 lat. WEBCON BPS pozwala zespołowi Silky Coders skracać czas od pomysłu do wdrożenia i testować nowe rozwiązania kilka razy szybciej niż w tradycyjnym modelu budowania aplikacji – podkreśla Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

EKOzniżki pracownicze

LPP zatrudnia niemal 32 tys. pracowników i działa na blisko 40 rynkach (sklepy stacjonarne i online) w Europie, Afryce i Azji. Tak rozbudowana struktura na co dzień wymaga optymalizacji praktycznie każdego aspektu działalności. Wydzielony z firmy software house Silky Coders stanął przed trudnym zadaniem: jak szybko zrezygnować z 4 ton papierowych kuponów rabatowych na zakup odzieży w sklepach LPP, które były wykorzystywane przez pracowników w ramach przysługujących im benefitów pracowniczych.

– Korzystanie z papierowych kuponów było niekomfortowe także dla samych użytkowników. Kupon należało mieć zawsze przy sobie i okazać go sprzedawcy. W dodatku nie umożliwiał naliczenia zniżki przy zakupach ecommerce. Trudno było również je w pełni wykorzystać czy podzielić się nimi z bliskimi. Dlatego podjęliśmy decyzję o digitalizacji tego procesu, a zespół projektowy przystąpił do budowania aplikacji eZniżka – mówi Michał Łunkiewicz, Business Value Services Director w Silky Coders.

Platforma low-code krakowskiego dostawcy pozwoliła w kilka tygodni stworzyć funkcjonalną aplikację gotową do pracy w wielu krajach i na różnych platformach, włącznie z urządzeniami mobilnymi. Wdrożenie eZniżek to tylko jeden z licznych przykładów użycia low-code w tak ogromnej organizacji jak LPP.

Cyfryzacja już nie taka młoda

Codzienną misją Silky Coders jest wspieranie rozwoju spółki-matki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Oprócz eZniżek do tej pory, korzystając z aplikacji zbudowanych za pomocą platformy low-code, zdigitalizowano procesy z niemal każdego obszaru aktywności spółki. Aplikacje wspierają między innymi takie procesy jak obsługa salonów sprzedaży, rekrutacja czy zarządzanie finansami. Silky Coders uruchomili aż 28 rozwiązań, które pozwoliły LPP zaadresować wyzwania biznesu. Już 120 obiegów dokumentów działa sprawnie dzięki platformie WEBCON BPS.

– Dziś nawet nie zastanawiamy się nad tym, czy cyfryzować procesy. Robimy to w LPP od lat. Pierwsze aplikacje powstały ponad dekadę temu. Takie podejście ułatwiło nam prowadzenie działalności podczas pandemii, a przejście na pracę zdalną wszędzie tam, gdzie było to możliwe, nie stanowiło żadnego problemu – zaznacza Michał Łunkiewicz, Business Value Services Director w Silky Coders.

Odzieżowy biznes w coraz większym rozmiarze

Idea low-code dynamicznie zawojowała rynek i z każdym rokiem przyciąga coraz większe organizacje. Gartner, opiniotwórczy think tank branży IT, przewiduje, że w ciągu 3 lat 65% aplikacji rozwinie się dzięki zwinnemu podejściu do ich wdrażania. Szybko skalujące się biznesy potrzebują równie sprawnej digitalizacji możliwej bez rzeszy programistów.

– Nasza platforma pomaga LPP automatyzować, a co za tym idzie skalować swój biznes, już od ponad 10 lat. Kluczem do sukcesu naszej współpracy jest szybkość, z jaką LPP może dzięki platformie dostarczać aplikacje biznesowe. Gdybym miał jednak wymienić jedną cechę, która z punktu widzenia naszych klientów najbardziej determinuje powodzenie digitalizacji, byłaby to łatwość, z jaką można wprowadzać zmiany w aplikacjach przez nas już zbudowanych i uruchomionych produkcyjnie. To ona powoduje, że dzisiaj z platformy WEBCON BPS korzystają liderzy rynku w Polsce, Europie i Ameryce Północnej – wskazuje Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.