Ludzie, pomysły, biznes, technologie, bezpieczeństwo – już za tydzień 5. European Tech and Start-up Days

European Start-up Days fot. PTWP

Kilkanaście debat z udziałem przedstawicieli największych korporacji i odnoszących sukcesy start-upów. 18 finalistów konkursu Start-up Challenge. Dwa dni z prezentacjami, networking i integracja z największą imprezą biznesową Europy Centralnej – już za tydzień rozpoczną się 5. European Tech and Start-up Days (3-4 września br.). Wydarzenie w formie hybrydowej towarzyszy XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Stacjonarne debaty, wystąpienia i prezentacje będą transmitowane online.

Globalizacja, wszechobecność sieci, zdalna gospodarka, edukacyjny przełom i głód nowych kompetencji, zielone strategie, inwazja maszyn i robotów, top technologie w Polsce i na świecie – to zagadnienia debaty „Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat”, otwierającej tegoroczne European Tech and Start-up Days (3 września, godz. 9.30). Wezmą w niej udział: Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banu Śląskiego; Lech Kaniuk, właściciel Lech Kaniuk Holding, współzałożyciel iTaxi, PizzaPortal.pl; Michał Kot, dyrektor sprzedaży Digital Industries w Siemens; Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw; Maciej Noga, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj, Managing Partner w Pracuj Ventures; Kacper Nosarzewski, partner 4CF; Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, filozof, futurolog, publicystka, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Associate Researcher, American Institute for Economic Research oraz Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments.

Przez dwa dni (3 i 4 września), na scenach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbędzie się kilkanaście sesji dyskusyjnych, podczas których omówione zostaną najbardziej obiecujące kierunki rozwoju nowej gospodarki, technologie i procesy, które zyskują w (post)pandemicznej rzeczywistości, nowe możliwości dla start-upów, trendy i preferencje konsumenckie kształtujące rzeczywistość, technologie Cloud, e-commerce oraz cyfryzacja sprzedaży, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i internet rzeczy.