Lustra wykrywające brodaczy, inteligentne wózki i półki - Rossmann testuje technologiczne nowinki

Centrum Informatyczne Rossmanna współpracuje z instytucjami miejskimi i łódzkimi uczelniami. Jest członkiem klastra ICT Polska Centralna, pracuje z łódzkimi firmami IT, w łódzkich drogeriach testuje nowe technologie zanim wdroży je w całej Polsce.

– Dzięki zastosowaniu technologii – dwukierunkowego systemu komunikacji wewnętrznej, automatyzacji operacji w magazynie centralnym na poziomie 70%, zaawansowanej analityce danych czy cyfryzacji procesów w sklepach, które wyposażyliśmy w 12 tysięcy mobilnych komputerów PDA i tabletów oraz skalowaniu tej technologii na całą sieć 1670 drogerii, jesteśmy liderem na polskim rynku. Innowacyjność naszych projektów doceniają klienci drogerii, ale też specjaliści – mówił podczas konferencji dyrektor IT Rossmanna, Piotr Kiszkiel.

Jakie rozwiązania są już w sklepach Rossmann

Rozwiązania, które klient widzi na co dzień w drogeriach to m.in:

– aplikacja Rossmann PL, dzięki której osiem milionów klientów może dokonywać zakupów w systemie Rossmann GO – klient skanuje zakupy przy półce, płaci w aplikacji;

– system komunikacji przykasowej – obsługa sklepu dostaje sygnał, gdy przy kasie pojawia się klient, który chce zapłacić;

– kasy samoobsługowe we wszystkich sklepach;

– 6.500 ekranów (największa sieć Digital Signage w Europie) wyświetlających ciekawe lub dostępne w promocji produkty.

Rossmann testuje nowe rozwiązania technologiczne, fot. mat. pras.

Rossmann testuje nowe technologie w swoim centrum w Łodzi, fot. mat.pras.

Rossmann inwestuje w kadrę IT

– Rossmann oferuje roczne, płatne staże – obecnie mamy 5 stażystów. Aż 11 absolwentów, którzy uczestniczyli w stażach pracuje z nami do dziś. W ośmiu edycjach naszego autorskiego programu „Zaprogramuj się” przeszkoliliśmy studentów i absolwentów z programowania, dostarczające niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy jako programista. W ten sposób zatrudniliśmy 80 osób. Inwestujemy też w pracowników, organizując im szkolenia zarówno techniczne jak i z kompetencji miękkich - powiedziała Ilona Perużyńska-Zych, dyrektor działu personalnego Rossmanna.

Jakie technologie testuje Rossmann

Najwięcej emocji wzbudziły testowane – na razie w dziale IT Rossmanna – nowinki technologiczne, które jeśli się sprawdzą pojawia się w prawdziwych sklepach m.in:

– wirtualna asystentka, która odpowie klientom na pytania np. o aktualne promocje, czy jak działa Rossmann GO;

– inteligentny wózek: klient skanuje aplikację, skanuje produkty, wkłada je do wózka, płaci i…wychodzi unikając wszelkich kolejek;

– inteligentne lustra, które wykrywa czy klient np. ma brodę i pokazuje mu informacje i reklamę produktów dla brodaczy;

– inteligentne półki – informacja o zdjęciu jakiegoś produktu z półki od razu trafia do systemu, który analizuje, jakie produkty się sprzedają, kiedy trzeba je uzupełnić;

– elektroniczne etykiety z cenami (testujemy je w czterech sklepach).

– skrytki do odbioru zakupów online rozpoznające klienta na podstawie jego twarzy.