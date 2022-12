Magazynowanie - sekretna broń importerów wina

Globalna pandemia wpłynęła na zmniejszenie dostępnej przestrzeni magazynowej, a skutki tego odczuwane są do dziś. W wielu miejscach na świecie wciąż może dochodzić do przerwania ciągłości łańcucha dostaw. Importerzy muszą więc znaleźć sposób nie tylko na to jak dystrybuować wina, ale też jak zarządzać zapasami. Co zrobić, aby magazynowanie stało się „sekretną bronią” dostaw? Rady daje Hillebrand Gori, globalny operator logistyczny, specjalizujący się w obsłudze rynku beverage, także w magazynowaniu wina.